Cum poți seta router-ul, pentru a crește securitatea pe internet

Românii petrec tot mai mult timp conectați la internet, urmând trendul global al folosirii de servicii virtuale în viața de zi cu zi. În scop profesional și mai ales personal, internetul este utilizat pentru a simplifica numeroase procese. Dacă la locul de muncă de securitatea informatică sunt responsabili anumiți specialiști, acasă trebuie să ai grijă pe cont propriu de siguranța ta online.

Pentru că astăzi cele mai multe dispozitive se conectează la rețele Wi-Fi, routerul a devenit un dispozitiv de bază în aproape orice locuință modernă.

Prin intermediul rețelei de internet wireless de acasă, infractorii cibernetici, cunoscuți sub denumirea de hackeri, pot ajunge la date personale sensibile ale utilizatorilor de servicii online. Un astfel de scenariu este posibil dacă sunt exploatate diverse vulnerabilități are routerului. Poate fi util, așadar, să se realizeze unele setări simple, dar foarte importante, notează publicația The Huffington Post.

Schimbarea parolei inițiale

Se știe că accesul la orice gadget, dar și la programe software, se face pe baza unor parole. Așa cum avem parolă la smartphone sau laptop, tot așa routerul este prevăzut cu o astfel de formă de securitate de bază. Pentru protejarea rețelei Wi-Fi, schimbarea setărilor implicite este recomandată de către specialiști.

Chiar dacă la instalare a fost generată o parolă automată, inscripționată eventual pe router, și mai bine este să folosești o parolă personală puternică. Include caractere speciale, litere mici și mari, alături de cifre, în combinații fără un sens anume. O astfel de parolă complexă, creată de la zero, ar putea ajuta la siguranța utilizatorilor de internet.

Activarea Criptării WPA

O opțiune care poate să fie de folos este de asemenea activarea criptării WPA (Wireless Protected Access). În acest mod, se asigură că datele care circulă pe rețeaua Wi-Fi sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Fără permisiune, nimeni nu poate pătrunde pe o astfel de „ușă încuiată”.

Așadar, prin schimbarea unor setări implicite (mai ales a parolei inițiale) și prin activarea criptării WPA, datele personale sunt mai bine protejate de orice tentativă de atac informatic care te-ar putea viza la un moment dat. Nu va fi nevoie de mult timp alocat pentru configurarea adecvată a routerului Wi-Fi, dar astfel de alegeri validează norme mai ridicate de securitate digitală.

Românii petrec chiar și peste 7 ore conectați la internet pe mobil

Conform unui recent studiu realizat de unul dintre principalii producători de smartphone-uri, 36% dintre români folosesc aceste dispozitive mobile peste 7 ore pe zi. Mulți dintre aceștia utilizează routerul Wi-Fi de acasă măcar parțial în acest timp, pentru a nu consuma datele mobile pe toată durata zilei. Cei mai mulți dintre respondenți, 44,2%, folosesc activ smartphone-ul timp de 4-6 ore din 24.

De altfel, studiul mai sus menționat a surprins și topul activităților derulate pe smartphone. Pe lângă apelarea și trimiterea de mesaje, se remarcă timpul petrecut pe rețelele sociale, navigarea online, trimiterea de e-mailuri și realizarea de fotografii și clipuri video.

Conform datelor disponibile la momentul actual, mai mult de 8 din 10 gospodării din România sunt conectate la internet de mare viteză. Ascensiunea mediului online este încurajată nu doar de dezvoltarea infrastructurii de fibră optică și de dezvoltarea rețelelor de telefonie mobilă (acum la standard de 5G), ci și de scăderea prețurilor pentru dispozitive și chiar pentru serviciile de internet. Altfel spus, mediul online este tot mai abordabil de către tot mai mulți oameni.

