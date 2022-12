Conflict de interese la CEO! Omul OMW-ului în Complexul Energetic Oltenia ,,trebuie să plece!”

Imediat după blocarea României de a intra în Schengen de către Austria, liderul filialei Cartel Alfa Gorj, a cerut din nou demisia Lăcrămioarei Diaconu Pințea din Directoratul CEO.

Este vorba despre Alin Munteanu, liderul care a mai cerut demiterea acesteia din fruntea CE Oltenia după ce aceasta nu a mai fost văzută la serviciu de aproape un an de zile.

Activitatea Lăcrămioarei Pințea, în conducerea CEO se desfășoară de la București, deși administrația CE Oltenia i-a pus la dispoziție o locuință de serviciu la Târgu-Jiu.

,,CEO cu terenurile, OMW stă la încasare”

Acesta a precizat că OMW Petrom și implicit Lăcrămioara Pințea trebuie să-și facă bagajele și să plece din companie.

,,M-am documentat și am văzut că din 1998 a fost în Directoratul OMW-ului și, mai mult, soțu dumneaei este în boardul OMW.

Se poate verifica în declarația de avere. este un conflict de interese, eu am spus acest lucru chiar de la venirea acesteia în CEO. Și Lăcrămioara Pințea și OMW Petrom să-și facă bagajele și să plece, Să vină în Gorj cu viză Schengen!

Noi am cerut de fiecare dată ca CEO să facă investoiția în fotovoltaice, dar s-a spus la acel moment că societatea este pe pierdere și nu poate primi bani din PNRR. Așa că noi le punem terenuri la dispoziție și cei de la OMW sunt, practice doar la încasare”, a declarat acesta.

OMW Petrom este partenerul selectat de CE Oltenia, condusă de liberalul Daniel Burlan, cu care va construi patru parcuri fotovoltaice umbrella unei societăți mixte înființate deja.

M.C.H.