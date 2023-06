Ce spune ministrul Muncii despre aplicarea Legii 197! ,,Va fi decizia actualei coaliții ce vom face”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, marți, de la tribuna Parlamentului României că Legea nr.197/2021 care reduce cu 13 ani vârsta de pensionare în minerit și energie va fi pusă în aplicare, doar în ceea ce privește reducerea vârstei. Cât privește beneficiile pecuniare obținute până în prezent de beneficiarii actului normativ doar în instanțele de judecată urmează să se decidă în coaliția PSD-PNL aflată la guvernare. De altfel, pe ordinea de zi a Comisiei de muncă și protecție socială din Camera Deputaților nu a fost introdus, nici marți, proiectul legislativ la care au fost depuse amendamente pentru deblocarea Legii 197.

Deputatul USR Radu Miruță le-a reproșat parlamentarilor puterii care au votat, marți, un act normativ privind aprobarea OUG 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobat cu 209 voturi ,,pentru”, că închid și nu pun nimic în schimb. Miruță a profitat de prezența premierului Marcel Ciolacu la acea ședință și l-a informat în legătură cu protestul extrem la care au recurs angajați ai CE Oltenia. Trebuie spus că, începând de luni, câțiva angajați din sectorul energetic se află în greva foamei, în fața Ministerului Muncii. ,,Oameni din Gorj, Mehedinți, Iași, fac greva foamei. Și fac greva foamei după ce au vorbit cu ministrul Budăi căruia nu îi cer niciun beneficiu. Fac greva foamei pentru că solicită respectarea unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care le dă dreptul să meargă mai devreme la pensie, pentru că le recunoaște niște condiții. Au fost multe dezbateri pe subiectul acesta: Casa de pensii nu a recunoscut, s-a ajuns la tribunal, s-a ajuns la curtea de apel, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat. Dacă Înalta Curte de Casație și Justiție spune ceva, nu mai necesită clarificări suplimentare pentru că sunt politicianiste. Un politician vine și interpretează o decizie definitive a Înaltei Curți? Nu-i mai păcăliți pe oameni pentru că le spuneți următorul lucru, a treia oară: trebuie un nou proiect de lege care să modifice ceva. Prin acel proiect de lege pe care dumneavoastră îl prelucrați, vreți să le luați oamenilor beneficiile Legii 197, vreți să le micșorați cantitatea de bani pe care urmează să-i primească. Nu le luați din bani. Legea actuală nu are nevoie de nicio clarificare. ,,Clarificarea” presupune modificarea legii ca să îi ciupiți la bani. Cu asta vă ocupați”, a declarat deputatul Miruță.

,,Legea se referă la reducerea vârstei, reducere pe care o vom rezolva”

Ministrul Muncii i-a acuzat pe cei din USR că au și-au asumat prin PNRR închiderea energiei pe bază de cărbune. ,,Când memoria este scurtă sau când minciuna nu o mai deosebești de adevăr, cam așa se întâmplă. Cei care au scris în PNRR că închid mine, că închid capacități de producție vin astăzi aici și mor de grija cetățenilor de acolo. Cei care, în 2021, președintele Comisiei pentru muncă, Adi Solomon, le spunea că Legea 197 n-o să poată să fie aplicată și că are nevoie de un amendament, astăzi vin și le plâng pe umăr cetățenilor. Și aș putea continua: cei care n-au dat niciun leu la pensie, cei care au achiziționat de un miliard vaccinuri, am putea continua foarte multe. Cum să scrii în PNRR că trebuie să închizi și să vii să condamni azi, când un reprezentant USR a închis cea mai mare exploatare de cărbune din județul Gorj? Fostul comisar de la gardă, întrebați. Ca să spunem adevărul!”, a spus Budăi.

Ministrul s-a referit apoi la Legea 197 care reduce cu 13 ani vârsta de pensionare în minerit și energie și a dat asigurări că va fi pusă în aplicare, cel puțin în ceea ce privește reducerea vârstei. Cât privește celelalte beneficii de natură financiară conferite de lege, ministrul Muncii a spus că urmează să decidă actuala coaliție politică. ,,Astăzi, la ora 13:00 voi avea o discuție cu domnul premier Marcel Ciolacu. Problemele se întâmplă în două direcții, ca să știe toată lumea, pentru că și la pensii și la muncă am avut foarte mulți specialiști, din păcate n-au citit măcar o dată măcar Legea pensiilor sau Legea salarizării. Legea 197 se referă la reducerea vârstei de pensionare cu 13 an, reducere pe care o vom rezolva. Ceea ce astăzi, în stradă, se strigă este ceea ce am discutat onest cu sindicatele, în prezența și a unor parlamentari, chiar și din USR, atunci, la nivelul anului 2020, când s-a discutat despre reducerea, repet, doar reducerea vârstei de pensionare. Ulterior acestui lucru au intervenit niște decizii în instanță care le-au dat acestor oameni și drepturi pecuniare, adică bani suplimentari. Legea 197 se referă la reducerea vârstei. Asta s-a făcut! Ulterior, va fi decizia actualei coaliții ce vom face, dar Legea 197, așa cum a fost ea dată, în pofida faptului că nu l-ați ascultat pe Adi Solomon, când spunea că nu va fi aplicată, acum, după decizia Înaltei Curți poate fi aplicată. Dar asta cu grija pentru oameni, după ce i-ați închis….”, a precizat ministrul Budăi.

Claudiu Matei