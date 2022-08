Calificative în loc de note la sport, muzică și desen

Elevii nu vor mai primi note la sport, muzică și desen, ci doar calificativele „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient” și „Insuficient”. Sistemul de evaluare prin calificative va încuraja participarea elevilor la disciplinele Educație Fizică, Educație Muzicală și Educație Plastică fără a simți presiunea notei, spun autoritățile.

Doar cei din învățământul vocațional și de la clasele cu profil sportiv vor continua să primească note de la 1 la 10.

Decizia luată de ministrul Educației vine după o analiză făcută a mediilor din școli.

„Peste 96% dintre elevi au medii anuale de 9.00, 9.50 și 10.00, iar aproape 90% au media anuală 10.00 la disciplina Educație Fizică. La Educație Muzicală și Educație Plastică cca. 93% dintre elevi au medii anuale de 9.00, 9.50 și 10.00. Din 192.843 de medii analizate, 162.052 sunt medii generale/anuale de 10.00.

Am participat la o dezbatere constructivă cu reprezentanți ai sindicatelor din învățământul preuniversitar și profesori de educație fizică, întâlnire în cadrul căreia am prezentat o sinteză realizată prin agregarea unor seturi de date din SIIIR (Sistemul Integrat Informatic al Învățământului din România). Studiul a fost realizat la nivel național, pe o eșantionare reprezentativă (220 școli din toate județele; 64.281 de elevi/min 4 școli/județ, cu o distribuție echilibrată între mediile de rezidență: urban – rural).

Sunt foarte multe școli în care nu există nici măcar o medie diferită de 10.00 la aceste discipline (37 școli din eșantionul de 220 școli).

Practic, situația reală ne arată că mediile sunt distribuite pe 4 paliere, 10.00, 9.50, 9.00 și mai puțin de 9.00.

Fundamentat pe această situație reală, propunerea este de acordare a calificativelor pe 4 paliere: Foarte bine/Bine/Suficient/Insuficient. Pentru învățământul vocațional/clase cu profil sportiv se va păstra sistemul de notare de la 1 la zece, lucru deja precizat în proiectul legii.

Ne exprimăm convingerea că acest sistem de evaluare, care ia în considerare realitățile din sistemul de învățământ românesc, va încuraja participarea elevilor la aceste discipline, fără a simți presiunea notei. În plus, precizăm că numărul de ore alocat săptămânal acestor discipline NU va fi diminuat, existând posibilitatea de creștere prin noile planuri cadru care vor fi aplicate începând cu septembrie 2023”, a scris ministrul Educației pe contul său de Facebook.

