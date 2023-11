Ca la noi, la nimeni – Sfârșitul premierului Netanyahu?!

Motto: „Liderul opoziției din Israel îl acuză pe premierul Netahyahu că ar fi avut informații despre atacul Hamas.” – Yair Lapid, fost prim-ministru și actualul lider al opoziției israeliene

Să începem cu o relatare-sinteză a unei reputate agenții de presă în care se spune, printre altele, că: „Opțiunile premierului Benjamin Netanyahu de a pedepsi Hamas pentru incursiunea mortală din Israel ar putea fi limitate de grija față de numeroșii cetățeni israelieni capturați în timpul raidului, în timp ce o națiune marcată în trecut de crize ale ostaticilor se confruntă cu cea mai gravă situație de până acum.” (Reuters)

GAFĂ MARCA NETANYAHU. De altfel, și presa israeliană îl critică pe reputatul general-erou al Israelului și prim-ministru în mai multe rânduri, mă refer la încă premierul Benjamin Netanyahu, de același lucru, la fel cum susțin și serviciile secrete ale Egiptului că l-ar fi anunțat pe acesta cu două săptămâni mai înainte de catastrofala invazie a organizației teroriste Hamas, pentrecută pe 7 octombrie.

În plus, premierul Benjamin Netanyahu a mai făcut gafa de a da vina pe serviciile de informații israeliene că nu l-ar fi informat despre intenția criminală a teroriștilor Hamas, într-o postare pe o rețea de socializare. După ce și-a dat seama de greșeala comisă, el și-a șters postarea, înlocuind-o cu o alta în care-i lăuda pe toți șefii serviciilor secrete din Israel, inclusiv pe cei ai serviciilor secrete militare, încheind cu îndemnul optimist: „Împreună vom învinge!”

JOE BIDEN ÎL AVERTIZEAZĂ CĂ ARE ZILELE NUMĂRATE. Deși este printre primii care-a făcut o vizită în Israel, după declanșarea războiului Israel-Hamas, Joe Biden și consilierii săi consideră că zilele lui Benjamin Netanyahu ca premier al Israelului sunt numărate, iar șeful statului american i-a transmis și lui Netanyahu acest aspect, într-o conversație recentă, după cum notează publicația Politico. Aceasta apreciază că necrologul politic al premierului a fost scris dinainte. Astfel, oficialii americani evaluează deja chiar potențialii succesori.

CÂT VA MAI REZISTA NETANYAHU?! Conform sursei citate, doi oficiali americani, sub protecția anonimatului, au dezvăluit că Biden a mers și mai departe și i-a sugerat lui Netanyahu să se gândească de pe acum la „lecțiile care le-ar împărtăși cu eventualul său succesor.”

Informația a fost confirmată apoi de un alt oficial american actual, dar și de un fost oficial. Primul dintre ei susține că „așteptările interne sunt că premierul israelian va mai rezista probabil câteva luni sau până la încheierea fazei timpurii de luptă a campaniei militare Israel-Hamas în Fâșia Gaza”. Asta cu toate că oficialii americani au remarcat caracterul imprevizibil al politicii israeliene, însă „va trebui să existe o socoteală în societatea israeliană cu privire la ceea ce s-a întâmplat”(…). Totodată, președintele Statelor Unite ale Americii l-a sfătuit încă odată pe Netanyahu să acționeze cu prudență și să aibă grijă să nu extindă războiul”, să se gândească la „soluția cu două state și să fie conștient de pașii care vor urma dincolo de acea „decapitare” a Hamas, așa cum a numit-o chiar Netanyahu.

ION PREDOȘANU

P.S. ARMATA ISRAELULUI NU MAI INTRĂ ÎN TUNELURILE DIN FÂȘIA GAZA! Situația este din ce în ce mai complicată în jurul orașului Gaza, acolo unde Armata de Apărare a Israelului și-a propus să nu mai intre în tunelurile subterane.(Ion Predoșanu)