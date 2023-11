Ca la noi, la nimeni – Optimistul incurabil Edi Iordănescu: „Antrenez băieți de valoare, de mare caracter.” El a calificat naționala de fotbal a României la EURO 2024!

Motto: „Cât despre mine, sunt un optimist. Nu-mi pare de mare folos să fiu altfel.”

Și iată că, după opt ani de zile în care naționala de fotbal a României nu s-a mai calificat la nicio competiție de importanță internațională, a venit și izbânda de sâmbătă seară. Meciul în sine conta ca unul acasă pentru Israel, dar din pricina necazurilor pe care le are Israelul, după masacrul din 7 octombrie al teroriștilor Hamas, soldat cu 1.400 de morți în numai două zile, campionatul statului Israel a fost întrerupt brusc și naționala cu care noi ne băteam pentru locul doi în Grupă spre a obține calificarea la Campionatul European din Germania – 2024. În plus, naționala Israelului este alcătuită aproape numai din fotbaliști ce activează în campionatul intern.

Cu modestie și abnegație, selecționerul naționalei României, Edi Iordănescu, și-a văzut de treabă deși el a fost contestat încă de la numire. Cum că, vezi Doamne, este fiul lui Tata Puiu, cum i se mai spunea părintelui său Anghel Iordănescu, unul dintre cei mai valoroși antrenori români și că Tata Puiu i-ar fi pus o vorbă bună la FRF, acolo unde a activat în toată perioada când deținea funcția de selecționer al naționalei de fotbal a României.

Ei bine, Naționala de fotbal a României a fost primită cu mult și meritat fast de către suporteri, duminică, pe Aeroportul Internațional Henry Coandă Otopeni. Înainte de a intra în alte detalii, să amintesc că Edi Iordănescu și-a început cariera cu brio la Pandurii Târgu Jiu. Pe care-a salvat-o de la retrogradare, în primul an, iar în al doilea a urcat-o în play-off, chiar pe locul trei și a dus-o în Cupele Europene. Mai precis în Europa League, unde-a câștigat inclusiv un meci în deplasare cu FC Porto!

Naționala de fotbal a României a învins, sâmbătă seara, cu 2-1 (1-1) naționala Israelului și s-a instalat, deocamdată, pe locul întâi al Grupei I de calificare, cum spuneam, pentru Campionatul European din Germania, de anul viitor. Indiferent de rezultatul meciului de marți cu Elveția (considerată inițial favorita Grupei la calificare!), ce se va disputa pe Național Arena, la București, tricolorii conduși de Edi Iordănescu sunt deja calificați. Selecționerul Edi Iordănescu s-a dovedit a fi un antrenor priceput, demn urmaș al tatălui său – Tata Puiu -, cum mai era apelat Anghel Iordănescu.

Meciul câștigat de România cu 2-1 în dauna Israelului, a avut loc pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), în penultimul meci din Grupa I-a a preliminariilor, calificându-se cu un meci mai devreme la CE Germania 2024.

Dar iată ce declara, între altele, selecționerul Edi Iordănescu, cel care și-a făcut ucenicia pe gazonul stadionului Pandurii din Târgu Jiu: „O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, critici au fost din prima zi de când am venit. Dacă era mai multă toleranță, poate puteam să facem și mai bine și mai repede. A fost greu, s-au făcut multe nedreptăți când am venit la națională, dar merg în plan secund. Am lucrat cu băieți de valoare, cu mare caracter, sunt mândru de ei.”

MULȚUMIRI TUTUROR. „Vreau să mulțumesc familiei. Părinții mei, frații mei, au fost la meci aici, au venit după națională peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care au crezt în echipa națională, de la început sau pe parcurs. (…) Nu în ultimul rând, îi mulțumesc Lui Dumnezeu, eu sunt credincios”, a mai adăugat selecționerul Edi Iordănescu.

