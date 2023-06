Ca la noi, la nimeni – Magistrații au blocat instanțele, Piedone eliberat!

Motto: „Printr-o lege recentă, greva bugetarilor a fost sancționată implicit cu suspendarea salariului pe perioada grevei.” – Prof.univ dr. și avocat Gheorghe Piperea

Cu o zi în urmă, atunci când magistrații amenințau că miercuri vor bloca instanțele de judecată, încă mai trăgeam nădejdea că demersurile ministrului Muncii, Marius Budăi, de a negocia marți după-amiază cu aceștia se vor solda cu un fapt pozitiv. N-a fost să fie, magistrații fiind încăpățânați și speriați că-și vor pierde pensiile speciale, cu mult mai mari decât salariile aflate în plată.

MAGISTRAȚII, ÎN GREVĂ! Așa că ieri, adică miercuri, magistrații au blocat instanțele de judecată și, probabil, nu s-au judecat decât dosarele aflate în regim de urgență. Oricum, ei au niște salarii de barosani și cunosc cazuri în care, așa cum aminteam în simplele note de ieri, existau salarii de 17.000 lei net și pensia ajungea să fie rușinos de mare, de 24.000 lei net.

FOSTUL PRIMAR AL SECTORLUI 5 AL CAPITALEI, CRISTIAN POPESCU PIEDONE, ELIBERAT! Aflat de mai bine de un an la Penitenciarul Jilava, condamnat tot de către o instanță de judecată, fostul edil al Sectorului 5 al Bucureștilor, Cristian Popescu-Piedone, a fost eliberat printr-o sentință definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), fiind așteptat cu urale de simpatizanții săi și, evident, de familie. Prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție(ÎCCJ), Cristian Popescu-Piedone, încarcerat pentru că semnase ca primarul un aviz pentru funcționarea Clubului COLECTIV, unde-a avut loc un incendiu groaznic, a devenit liber ca pasărea cerului pentru că fapta nu există. Mai mult, după comunicarea hotărârii ÎCCJ, el își poate relua funcția de Primar al Sectorului 5 al Capitalei. „Întrebați-i pe ceilalți 3.600 de primari ai României, în frunte cu Primul primar al țării, care și el a semnat conform legilor țării, ca și mine.”(…) Nu sunt singurul care-a respectat aceleași legi proaste ale României, dar sunt printre puținii care-au fost încarcerați. În pușcărie eu mi-am văzut de treabă, am ieșit la muncă și am sperat ca odată și odată să se facă dreptate. Astăzi, s-a făcut!”, a mai adăugat Crisrtian Popescu Piedone.

OMV PETROM S-A DECIS SĂ SCOATĂ GAZELE DIN MAREA NEAGRĂ. La insistențele Guvernului Ciolacu, miercuri, OMV PETROM ȘI TRANSGAZ au decis să purceadă, în sfârșit, la extragerea gazelor naturale din Marea Neagră, în perimetrul Neptun Deep. Producția va începe în 2026 ori cel mai târziu în 2027, iar beneficiarii vor fi OMV și ROMGAZ. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat că în România vor fi gaze naturale mai ieftine, cu posibilitatea de a le și exporta. Iar România își va asigura independența energetică.

ION PREDOȘANU