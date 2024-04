Ca la noi, la nimeni – Codașii Europei și la egalitate de gen!

Motto: „Repartizarea inegală a responsabilităților și sarcinilor poate reduce șansele femeilor de a avea un loc de muncă sau le poate determina să opteze pentru fracțiune de normă, care oferă mai multă flexibilitate dar înseamnă și un salariu mai mic (…). La sfârșitul anului 2022, din rândul lucrătorilor cu ocupații elementare, 48% dintre femei lucrau cu fracțiune de normă, pe când la bărbați procentul era de 19%.”

Dintr-un studiu EUROSTAT

Partidele care nu trimit mai multe femei în Parlament li se va tăia din banii pe care-i primesc de la bugetul de stat. Două deputate vor să introducă un sistem de penalizare a partidelor politice care nu încurajează participarea femeilor la viața de partid și nu le promovează în poziții eligibile la alegeri. Concret, suma alocată anual partidelor și formațiunilor politice de la bugetul de stat va fi diminuată, dacă cel puțin trei din zece parlamentari, respectiv aleși locali ai acestora nu sunt femei, potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere la Senat.

Introducerea unor cote de gen la întocmirea listelor cu candidaturile este un important pas înainte, dar insuficient, spun inițiatoarele. Propunerea legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale a fost inițiată de deputatele Laura Vicol (PSD) și Cristina Trăilă (PNL) și vizează creșterea ponderii femeilor în Parlamentul României și în pozițiile de decizie din administrația publică locală. Femeile reprezintă 51% din populația României, dar, suntem codașii Europei la egalitatea de gen.

ZIUA DECISIVĂ PENTRU DESEMNAREA CANDIDATULUI ALIANȚEI PSD-PNL LA PRIMĂRIA CAPITALEI. Astăzi, în mod normal, are fi trebuit să fie depusă candidatura celebrului medic Cătălin Cârstoiu, cel ce fusese desemnat antreior drept candidat unic al Alianței PSD-PNL la Primăria Generală a municipiului București. Care, timp de trei săptămâni și mai bine, a fost lăsat să se descurce singur în precampanie, nefiind sprijinit nici de Partidul Social Democrat și nici de către colegii de alianță electorală, cei din Partidul Național Liberal.

SPRIJINUL COALIȚIEI DAT LUI CÂRSTOIU: „SUBLIM, DAR A LIPSIT CI DESĂVÂRȘIRE”! Cât despre vreun sprijin, cât de cât, din partea celor desemnați de Alianța PSD-PNL, ca să-i fie consilieri politici: Gabriela Firea (PSD) și Sebastian Burduja (PNL), și din această parte sprijinul „a fost sublim, dar a lipsit cu desăvârșire”, cum zicea contemporanul nostru – marele Ion Luca Caragiale.

Și totuși, Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, i-a cerut candidatului la candidatură Cătălin Cârstoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la niște atacuri ale lui Cătălin Tolontan&Comp. Cătălin Cârstoiu s-a conformat, dar au apărut zvonuri că PSD și PNL au alte două variante de candidat la alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștilor: Victor Ponta și Rareș Bogdan.

ALTĂ ȘEDINȚĂ A COALIȚIEI! ȘI, PROBABIL, UN ALT CADIDAT LA PRIMĂRIA BUCUREȘTILOR! Astăzi, în loc să fie depusă candidatura lui Cătălin Cârstoiu, va avea loc o ședință a Coaliției în care va fi ales un alt candidat, cum spuneam, dintre Victor Ponta și Rareș Bogdan. Victor Ponta are experiență în administrație, ca ex-prim-ministru al României și nu s-a pronunțat asupra propunerii despre care vorbeam mai sus. Doar guralivul de Rareș Bogdan a făcut o glumiță nesărată. Cum că va candida la primăria Parisului, a Romei sau a Londrei. Dar încă nu s-a decis. Oricum, experiență în domeniu nu are de niciun fel și este doar un demagog marcant!

ION PREDOȘANU

P.S. UN PREȘEDINTE, DOI PREȘEDINȚI. După ce Marcel Ciolacu a fost anunțat drept candidart la alegerile prezidențiale, la o festivitate a organizației PSD Argeș, ieri, PNL-iștii strânși la Baia Mare, în inima Maramureșului, i-au propus aceeași demnitate publică lu Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal. Tot cu aplauze! (Ion Predoșanu)