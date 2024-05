Avram Iancu, spre o nouă performanță!

Bibliotecarul din Valea Jiului care a reușit, acum aproape opt ani, să traverseze înot Canalul Mânecii, fără costum de neopren, vrea să refacă anul acesta performanța respectivă și chiar să meargă mai departe. Avram Iancu și-a propus să traverseze Canalul dus-întors, de pe un mal pe celălalt, lucru pe care până acum doar 37 de oameni din lume l-au reușit. Dacă la performanța anterioară el s-a antrenat inclusiv în lacul de pe Jiu, din zona Pieței Centrale din municipiu, acum și-a început antrenamentele pe un lac din apropiere de Hațeg. Apa nu depășește 17 grade Celsius, temperatura fiind similară cu cea din Canalul Mânecii în perioada verii, când Iancu speră să reușească să realizeze această nouă performanță. Are în plan să se antreneze din ce în ce mai mult, mai ales că efortul pe care va trebui să îl facă este dublu față de cel din 2016. Iar atunci a reușit să traverseze Canalul la a treia încercare, curenții marini puternici deviindu-l de la traseu cu zeci de kilometri. „Îmi doresc tare mult să realizez acest nou obiectiv, mai ales că sunt 10 ani de când am început cariera de înotător de performanță. E adevărat că de atunci am realizat diverse alte obiective mărețe, dar anul acesta este Anul Avram Iancu, anul în care România marchează 200 de ani de la nașterea celui supranumit Crăișorul Munților. Și, ca o coincidență, eu am împlinit anul acesta 48 de ani, fix vârsta pe care o avea Avram Iancu atunci când a murit. Îmi doresc tare mult să devin al 38-lea om de pe planetă care reușește o astfel de performanță, iar asta mă motivează foarte mult”, a mărturisit cel care, în viața de zi cu zi, lucrează la o bibliotecă din Petroșani. Avram Iancu a reușit să parcurgă înot anul trecut toată Marea Galileii, iar în anii anteriori a străbătut atât fluviul Dunărea, de la Izvoare până la Sulina, cât și Rinul. El are la activ mai multe recorduri în domeniu, fiind un deschizător de drumuri pentru cei pasionați de acest sport.

Gelu Ionescu