A mai nins o dată la munte!

Iarna continuă să existe în zona montană a județului, asta în ciuda faptului că, la poalele munților, primăvara e deja „dusă”. La sfârșitul săptămânii trecute a nins din nou, pentru a treia oară în ultima săptămână, Rânca redevenind albă pentru câteva ore.

Noul strat de zăpadă nu a rezistat prea mult, dar i-a bucurat pe turiștii care au fost aici și au putut să se bată cu zăpadă ca în copilărie. Printre ei și un grup de turiști din Chișinău, oameni mari, adulți în toată firea, care au mărturisit însă că nu au mai trăit acest sentiment de joacă de mulți ani. „La Chișinău nu am avut niciun fulg iarna aceasta, iar zăpadă consistentă nu a mai fost de nu știu când. Eram cazați jos în Novaci și am zis să venim aici, dacă tot ne-am nimerit în zonă. Ne era dor de zăpadă și ne bucurăm tare mult că a nins acum, cât suntem și noi aici”, a spus unul dintre turiști. Oamenii și-au lăsat mașinile la bariera care limitează accesul mai departe pe Transalpina și au pornit la pas pe șosea, pe munte, pentru a se bucura și mai mult de zăpadă. La fel a făcut și un cuplu din Singapore venit în România pentru a tranzita cea mai înaltă șosea din țară. „Din Franța am pornit drumeția noastră prin Europa. Am mai fost în România acum 5 ani și ne-a plăcut tare mult. Atunci era vară, cum este și la noi. La noi mereu sunt 35 de grade Celsius. Aici ne place zăpada, dar când sunt 2 grade afară ni se face repede dor de casă. Ne vom întoarce la poalele muntelui și vom căuta un traseu să ajungem spre Sibiu, dar cred că vom mai reveni în viitor pentru că vrem să vizităm și această șosea”, au spus turiștii străini. După episodul de iarnă de la finalul săptămânii trecute, drumarii reiau azi din nou munca pe Transalpina la curățarea carosabilului de omăt. Ei au ieșit cu utilajele și sâmbătă, când a nins, dar de azi vor trebui să tragă tare pe munte pentru că toată lumea se așteaptă ca de 1 iunie, când începe minivacanța de Rusalii, turiștii să poată circula pe aici. „Ce a nins acum nu cred că încurcă prea mult la deszăpezire. Nu mai are forță, ca să zicem așa, mai ales că asfaltul începe să fie și el la negru și dincolo de barieră, pe munte. Va fi week-endul prelungit de Rusalii și atunci sunt mulți turiști care vor veni să se plimbe pe aici și să se bucure de peisaje. După cum vedeți, și acum foarte mulți vin și se opresc acolo, la intrarea acestui tronson care se închide toamna. Și zilele trecute, săptămâna trecută, am avut motocicliști din Cehia, din Polonia, pe care i-am adus înapoi că nu știau că nu s-a deschis, pentru că în alți ani totuși după 1 Mai se mai circula. Mai cu voie de la autorități, mai fără voie, dar se mai circula. Acum, din păcate, e ceva indolență din partea autorităților și normal că turiștii trebuie să se întoarcă de la barieră”, a menționat șeful asociației cabanierilor din stațiune, Constantin Pănescu.

Gelu Ionescu