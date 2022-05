9 Mai – Ziua Europei într-o primăvară sângerie a anului 2022

Într-o primăvară marcată de incertitudine, frică, deznădejde, război, criză economică, criză energetică, secetă, 9 Mai – Ziua Europei împlinește anul acesta 72 de ani. O istorie frumoasă, aproape ideală, are timp de peste șaptezeci de ani, fiind construită fără oprire imaginea unei lumi așezate și prospere, pusă să aducă cetățenilor săi un nivel de trai nesperat de înfloritor. Cetățenia Uniunii Europene și cea europeană înființată odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993, avea să aducă în rândul tuturor cetățenilor țărilor membre UE speranța unui nou început bazat pe siguranță și încredere. Iată că anul acesta, tot în luna mai, se împlinesc 29 de ani de când a avut loc modificarea majoră a bazei constituționale a UE și astfel, actuala Uniune Europeană a primit definitiv această denumire.

Ce repede a trecut timpul de la Declarația Schuman din 1950, cea care asigura pacea pe termen lung în Europa! Astăzi suntem marcați profund de un război nemilos în Ucraina și aproape neputincioși în a asigura celor nepăstuiți siguranța zilei de mâine într-o Europă sigură. Mai mult ca niciodată în 2022, 9 mai va marca atașamentul Uniunii Europene pentru valori incontestabile, libertatea și democrația, pacea și grija pentru om. Vom demonstra cu toții solidaritatea și unitatea cu poporul ucrainean pentru că la urma urmei, Ziua Europei marchează aniversarea unui discurs susținut de ministrul francez de externe, Robert Schuman, în anul 1950, cu extraordinara sa viziune, cu privire la o Europă liberă, pozitivă, bazată pe cooperarea și partajarea resurselor, ceea ce astăzi a început să devină o problemă. În viziunea sărbătoririi Zilei Europei, războiul va fi de neconceput în viitor.

Nu aș putea să nu amintesc faptul că în data de 9 mai 2022, Platforma “Conferința privind viitorul Europei” aniversează un an de la lansare și a adunat timp de un an într-o călătorie inedită, sute de dezbateri împreună cu cetățeni din toate țările membre UE în care s-au discutat posibilitățile despre cum ar trebui să folosească Uniunea oportunitățile și dialogul pentru un viitor prosper și sigur, raportat la realitățile socio-economice și politice ale marii familii unioniale. Și Fundația “Grupul de inițiativă ecologică și dezvoltare durabilă” a lansat alături de Ziarul Gorjeanul, Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, organisme guvernamentale și locale, o platformă după modelul recomandat de Conferință privind viitorul Europei, având ca scop informarea cu privire la democrația europeană funcțională. Conferința privind viitorul Europei îndeplinește rolul de a transmite un mesaj de încredere și speranță în viitorul marii familii a Uniunii Europene.

Fundația “Grupul de inițiativă ecologică și dezvoltare durabilă” a dezvoltat Platforma online Agenda 2030 împreună cu specialiști din toate domeniile în scopul cetățeanului român bine informat. Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu alături de domnul Bebe-Viorel Ionică( Director General al Centrului de Calcul, fost ministru-secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor) am inițiat o serie de interviuri cu oameni simpli, dar și cum cei care s-au implicat de-a lungul timpului în proiecte economice, politice și sociale atrăgând fonduri europene pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Ultimul forum dedicat Zilei Mondiale a Pământului (15 aprilie 2022) organizat de Fundația “Grupul de inițiativă ecologică și dezvoltare durabilă” împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului a fost un real mod de informare despre măsurile necesare și implicarea tuturor în a aborda schimbările climatice.

Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene este deținută de Franța în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022, sloganul acesteia fiind: “O Europă mai puternică şi unită”. Poate este o simplă coincidență faptul că la începutul mandatului în fruntea președinției rotative a UE, Franța își propune să convingă europenii că un răspuns comun este cea mai bună soluție la provocările cu care ne confruntăm. Printre prioritățile acestui mandat, Franța propune reducerea vulnerabilităților, aprovizionarea cu energie și mecanismul de ajustare a emisiilor de carbon la frontiere. Culmea, Franța vine pentru cea de-a 13-a oară la președinția rotativă a UE, să fie oare cu ghinion? Poate, da! Poate, nu!

9 mai 2022 aduce Franței un nou mandat de președinte pentru domnul Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron care propune în cadrul președinției rotative a UE și o Europă socială cu prioritate pe legislația europeană privind veniturile minime. Doamna Ursula von der Leyen, Președinte al Comisiei Europene, sublinia într-un discurs al său: “Azi îi învățăm pe toți europenii să se exprime și să ne spună în ce Europă doresc să trăiască, să o modeleze și să-și unească forțele pentru a ne ajuta să o construim. Sperăm ca perioada dificilă să fie depășită, iar bugetul european multianual 2021-2027, cât și Planul de Redresare al Uniunii Europene să ne scoată din lipsa de perspectivă economică având în vedere că economiile statelor membre ale UE sunt greu încercate de criza războiului din Ucraina, cât și de criza multidimensională.

Sperăm ca 9 mai 2022 să ne aducă un tratat de pace pentru Ucraina!

Grupul de Inițiativa Ecologică și Dezvoltare Durabilă

Președinte Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu