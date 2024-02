Ziua Națională a Lecturii, sărbătorită la Școala Gimnazială Câlnic

Noi am sărbătorit, la Școala Gimnazială Câlnic, Ziua Națională a Lecturii – 15 Februarie – în cadrul Programului “Școala Altfel”.

Întreaga lună este dedicată, la nivel național și județean, activităților centrate pe motivarea copiilor de a se redescoperi prin citit. Am hotărât, în calitate de profesor de limba română, că este momentul oportun să invităm în mijlocul elevilor noștri două personalități marcante ale culturii gorjene. Astfel, domnul actor și poet George Drăghescu, și domnul profesor-pensionar Voicu Teodor, i-au încântat pe elevii Școlii Gimnaziale Câlnic, intrând în dialoguri culturale pline de umor, recitându-le fragmente din opere diverse și delectându-i cu istorioare pe înțelesul lor. Mi-a plăcut în mod deosebit modul în care domnul actor a precizat încă de la prima oră: “Nu știu cât vor înțelege copiii din ceea ce am să le recit și prezint, dar în mod cert aș vrea să îi uimesc”. Așa a și fost, copiii mărturisindu-mi la final că au fost deosebit de impresionați de maniera ludică în care domnul George Drăghescu le-a recitat din Adrian Păunescu, William Shakespeare sau Tudor Arghezi. Cântând din fluier, cu toții am rămas uluiți de câtă sensibilitate transmite poezia atunci când există simbioza literatură-muzică.

Domnul profesor Voicu Teodor le-a prezentat copiilor istoria pe scurt a românilor și a marcat principalele momente ale evoluției poporului nostru. Fragmente din multele cărți și ziare care au fost aduse cu bucuria unui elev, de către tatăl meu, au fost lecturate cu voce tare copiilor și cu toții au reușit să înțeleagă mesajul zilei: doar prin lectură putem să sperăm că vom putea schimba în bine lumea.

Din cartea intitulată “Biblioteca din cer”, doresc să citez versurile poemului “Între tine și lume”, în care domnul George Drăghescu ne invită să “luptăm” cu toate provocările vieții:

“Dacă ai un conflict între tine și lume,

Fii cavaler!

Aruncă-i mănușa și treci la duel!”

(pag.10 ,op. cit)

În final, doresc să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment de suflet. În primul rând, îi sunt recunoscătoare doamnei director Florentina Stoenoiu, pentru încrederea acordată și pentru implicarea dumneaei în viața școlii. De asemenea, domnului primar Dumitru Vulpe care ne-a fost alături și care ne-a pus la dispoziție un spațiu ideal pentru aceste manifestări educative, respectiv Căminul Cultural al comunei.

Colegilor mei, care au fost prezenți la eveniment și au fost atenți la fiecare detaliu doresc a le adresa mulțumiri: profesor de matematică Ionela Ianc, profesor de educație fizică Petrișor Crăete, profesor de religie Dan Andrei, doamnelor profesoare pentru învățământul primar Mogoe Maria și Carmen Seceleanu, dar și doamnei consilier educativ, prof. învățământ preșcolar Stoian Camelia.

Prof. Pânișoară Elena Ștefania