Ziua Armatei Române sărbătorită pe 25 octombrie 2022 la Târgu-Jiu

La data de 25 octombrie este celebrată Ziua Armatei României, simbol al eliberării și reîntregirii teritoriului național în cel de-Al Doilea Război Mondial. Este ziua celor care au ales să slujească țara în uniforma militară. De asemenea, este și ziua în care, pentru eroii neamului românesc, care au luptat pe front și au căzut la datorie, se oficiază o slujbă religioasă, pentru pomenirea lor.

Această dată a fost aleasă în urmă cu 63 de ani, în 1959, după plecarea trupelor sovietice din România. Prin Decretul 381 din 1 octombrie 1959, la art. 1 se preciza că „Ziua de 25 octombrie se declară Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Romane”.

La 25 octombrie 1944, militarii români și cei sovietici au reușit, prin cucerirea orașului Carei și atingerea vechii frontiere româno-maghiare, în apropierea satului Urziceni, încheierea acțiunii de eliberare a Ardealului de Nord, reîntregirea cu Transilvania și curățarea întregului teritoriu de trupele naziste. Generalul Gheorghe Avramescu, Comandantul armatei a 4-a Române, care a condus eliberarea Ardealului de Nord, a scris în Ordinul de Zi: „Peste veacuri veți fi slăviți, voi ofițeri și ostași care ați eliberat Ardealul. (…) Încrezători în destinul neamului și luând pildă de la cei ce au pus patria mai presus decât viața, continuăm lupta strâns uniți în jurul steagului și tronului”.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă, printre care s-a numărat și tatăl meu, soldatul Bușe C. Gheorghe, din comuna Polovragi, județul Gorj. După eliberarea teritoriului național, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Chiar dacă astăzi se vorbește despre eliberarea „ultimei brazde de pământ românesc”, situația la acel moment, a fost diferită. Toate teritoriile eliberate au intrat în administrarea militară sovietică, iar despre eliberarea regiunilor Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța, pentru care românii au și intrat în război, nici nu se punea problema și văd că nici acum.

Ziua Armatei României, marcată în fiecare an pe 25 octombrie, a fost sărbătorită în municipiul Târgu Jiu cu un ceremonial militar și religios organizat la mausoleul Ecaterinei Teodoroiu din Piața Prefecturii. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai structurilor militare din Gorj, militari activi, în rezervă și în retragere, membri ai Filialelor din Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor, a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și a Veteranilor de Război, dar și câteva zeci de gorjeni.

La deschiderea ceremonialului, Garda de Onoare a dat onorul subprefectului de Gorj Nicolae Muja însoțit de colonelul Gheorghe Andronescu, comandantul Garnizoanei Târgu Jiu, apoi fanfara „Armonia” a intonat Imnul de Stat al României. Domnul Iani Gârbaciu a făcut o trecere în revistă a istoricului Armatei și Importanța acestei zile. Serviciul religios a fost susținut de preotul militar Constantin Măgdoiu apoi a urmat alocuțiunea subprefectului Nicolae Muja și a col. Andronescu Gheorghe care a transmis mesajul șefului Statului Major al Apărării, gl. Daniel Petrescu, din care redau un fragment: „Ziua Armatei României este un prilej al rememorării luptelor, eroismului și victoriei din 25 octombrie 1944, în cel de-Al Doilea Război Mondial. După succesele din Campania de Vest împotriva trupelor hitleristo-horthyste, militarii români au rearborat, în glorie, flamurile tricolore ale drapelului pe ultimele teritorii eliberate, în zona localităților Carei și Satu Mare. Eliberarea a fost plătită cu sângele miilor de soldați care au căzut vitejeşte în luptele de la Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Oarba de Mureş, Păuliş, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Carei. Ne închinăm cu respect acestor eroi, ca și tuturor eroilor români ai luptelor din cea doua conflagrație mondială. Cu toții au luptat pentru eliberarea teritoriului național, pentru toți păstrăm în suflet respect și considerație. Simbolismul aniversării excede semnificațiile istorice ale datei de 25 octombrie 1944. Ziua Armatei României este un prilej de a omagia jertfa eroilor militari din toate timpurile, inclusiv pe eroii prezentului care au căzut la datorie apărând valorile naționale și ale instituției militare. La 25 octombrie, aducem un gând pios de recunoștință militarilor care au plătit cu viața apărând interesele naționale departe de hotare, în teatrele multinaționale de operații. De Ziua Armatei onorăm memoria tuturor eroilor României. Toți sunt sfinți ai neamului. Dragi camarazi, de Ziua Armatei României, vă transmit mulțumiri pentru modul în care v-ați îndeplinit misiunile încredințate! Asigurându-vă de întreaga mea considerație, vă doresc sănătate, putere, succese profesionale și împliniri în plan personal! La mulți ani Armatei României! Glorie eternă Eroilor Neamului!”

La final a avut loc depunerea de coroane de flori la mausoleul Ecaterinei Teodoroiu din Piața Prefecturii și defilarea Gărzii de Onoare și a Fanfarei „Armonia”.

Noi, rezerviștii militari, am făcut și o fotografie de grup avându-i în mijlocul nostru pe comandanții celor două garnizoane din Gorj, Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.

Astăzi trăim vremuri care pun în pericol pacea, iar prezența Armatei este mai necesară ca oricând. Datorită bravilor ostași, putem spune, oricui și oricând, că noi, românii, suntem aici să rămânem pe teritoriul moștenit de la strămoșii noștri.

Col. (rtr.) Gheorghe BUȘE