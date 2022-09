Zi de curățenie în Gorj, pe 17 septembrie

Let’s Do It, Romania! organizează anul acesta Ziua de Curățenie Națională pe 17 septembrie, împreună cu alte 190 de țări, unite într-o misiune comună: o lume cu mai puține deșeuri.

Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj este coordonatorul proiectului „Let`s Do It, Romania!” în județul Gorj. Gorjenii sunt invitați să se alăture acțiunii de ecologizare.

„Pe această cale îi invităm pe toți cei care vor să participe, inclusiv autoritățile locale, ONG-urile, companiile private, instituțiile publice să confirme acest lucru până pe data de 8 septembrie, la numărul de telefon 0253/216.132 sau pe adresa de mail sjgdasgorj@yahoo.com.

Dacă la ultima acțiune am reușit să mobilizăm aproximativ 11.000 de oameni, anul acesta ne dorim ca numărul voluntarilor să fie mult mai mare”, anunță organizatorii.

Voluntarii vor primi saci și mănuși.

În continuare, Let’s Do It, Romania! îi invită pe cei care doresc să fie parte din schimbare să fie voluntari digitali, adică să marcheze în aplicația TrashOut deșeurile pe care le întâlnesc în natură. Echipa Let’s Do It, Romania! va trimite sesizări autorităților prin platforma 4B, iar în maximum 30 de zile, acestea revin cu un status în ceea ce privește zonele respective.

I.I.