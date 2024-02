Zeci de pacienți internați cu gripă și pneumonie

Zeci de gorjeni au fost internați, în ultima săptămână, cu viroze, pneumonii și gripă.

Unii dintre bolnavi primesc tratament și pleacă acasă, dar sunt și cazuri în care medicii decid internarea, mai ales la persoanele vârstnice, care suferă și de alte boli.„În perioada 12 – 18 februarie, în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au fost internați zeci de pacienți cu viroze respiratorii, pneumonii și gripă, după cum urmează: 4 copii cu viroze (2 din grupa de vârstă 0-1 an); 1 adult de peste 65 ani cu viroză; 17 copii cu pneumonie (0-1 an – un număr de 6 pacienți, 2-4 ani – 7 pacienți și 4 pacienți din grupa de vârstă 5-14 ani). Au mai fost internați și 25 de adulți cu pneumonie (grupa de vârstă 50-64 ani un număr de 5 pacienți și 17 pacienți din grupa de vârstă peste 65 ani). În ceea ce privește cazurile de gripă, au fost internați 11 pacienți, cei mai mulți (6 pacienți) copii cu vârsta între 0 și 1 an. De asemenea, au fost internați patru adulți (50- peste 65 ani)”, a precizat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. La primele semne de boală, gorjenii sunt sfătuiți să se prezinte la medicii de familie, pentru ca tratamentul să fie unul adecvat.

I.I.