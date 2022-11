Zeci de copii internați în spital cu probleme respiratorii

Circa 70 de copii au fost internați, în ultimele două săptămâni, în Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu diferite afecțiuni respiratorii.

„În perioada 23 octombrie – 8 noiembrie 2022, în Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu au fost internați 68 de copii cu vârste cuprinse între câteva luni și 14 ani. Ca și diagnostice, amintim: pneumonie, boală pulmonară interstițială (26 cazuri), rinofaringită acută (guturai comun – 5 cazuri), faringită acută, amigdalită acută, diaree și gastroenterită, infecții ale tractului urinar etc. La Camera de Gardă Pediatrie, în perioada mai sus menționată, au fost înregistrate 505 prezentări”, au anunțat reprezentanții spitalului.

Potrivit medicilor, infecțiile cu caracter sezonier au o incidență crescută în sezonul rece, în perioada noiembrie – martie.

La copiii apar aproximativ 3-8 infecții respiratorii virale pe an, la adolescenți 2-4, în timp ce la persoanele cu vârsta peste 60 ani – una pe an sau deloc. Faringita acută este responsabilă de 1% din motivele pentru care pacienții se prezintă în ambulator, cei mai mulți pacienți având vârste cuprinse între 4 și 7 ani.

„Infecțiile tractului respirator superior au o evoluție și prognostic pe termen lung în general favorabile și, în absența unor boli asociate, nu lasă sechele și nu reprezintă cauze de deces. Pot apărea uneori complicații prin extinderea infecțiilor la structurile învecinate, producând următoarele boli: otită medie, bronșită acută, bronșiolită acută, pneumonie, septicemie, meningită, abces pulmonar sau intracranian”, spune dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie – Cabinet Planificare familială -Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Infecțiile respiratorii

Rinita acută se manifestă prin strănut, rinoree, congestie și prurit nazal, cefalee, dureri faringiene, răgușeală și tuse seacă. Este cea mai frecventă boală acută, care se poate complica (foarte rar) cu infecții bacteriene ale sinusurilor și urechii medii.

Rinita acută virală are o perioadă de incubație medie de 1-5 zile și o durată a simptomatologiei de câteva zile. Ea este o boală autolimitată, cu prognostic în general favorabil.

Rinofaringita acută virală este o boală în general autolimitată, caracterizată prin sindrom cataral, asociind tuse, răgușeală, odinofagie – durere la înghițire, uneori febră. Boala are o perioadă de incubație de 2-3 zile și o durată medie de 6-9 zile la copil, în timp ce la adult simptomatologia poate persista 3-14 zile.

„În faringita virală, examenul fizic poate decela eritem faringian, secreții (care pot fi și mucopurulente), ulcerații la nivelul mucoasei, eroziuni sau vezicule (în infecția cu virus herpetic), hipertrofie amigdaliană, adenopatii cervicale anterioare (apar atât în faringitele virale, cât și în cele bacteriene). Se bănuiește etiologia bacteriană a faringitei atunci când simptomatologia persistă mai mult de 10 zile sau se agravează după primele 5-7 zile. Riscul de infecție cu streptococ betahemolitic grup este crescut în prezența febrei, absența tusei, a rinoreei sau conjunctivei, simptome mai frecvente în infecțiile virale. Diagnosticul paraclinic se bazează pe exudatul faringian, hemoleucogramă și teste specifice pentru streptococul betahemolitic (teste de detectare rapidă a antigenului, anticorpi antistreptolisină O – valori crescute la 4-5 săptămâni de la debutul faringitei, nu au rol diagnostic în faringita acută)”, susține dr. Cornoiu.

La sinuzita acută, tabloul clinic se caracterizează prin durere la nivelul feței, spontan și la palparea punctelor sinusale, uneori vertij, hiposmie – pierderea parțială a mirosului, secreții nazele purulente, obstrucție nazală. Debutul poate fi un tablou de rinofaringită, după câteva zile apar durerea persistentă unilaterală sau bilaterală și secreții nazale purulente. Uneori pot apărea halenă și tuse prin drenaj posterior (postnasal drip), dar și manifestări generale (astenie, subfebrilitate).

În schimb, epiglotita acută este inflamația acută a epiglotei și țesuturilor învecinate, care poate evolua rapid către obstrucție de căi aeriene, fiind o urgență medicală.

Tabloul clinic este acut, cu febră, disfagie, odinofagie – durere și greutate la înghițire, stridor – respirație zgomotoasă, disfonie – răgușeală, tuse seacă. Diagnosticul trebuie confirmat prin laringoscopie, care trebuie făcută într-un serviciu de terapie intensivă, deoarece poate agrava obstrucția laringiană.

Laringo-traheo – bronșita acută (crupul) este mai frecventă la copilul mic, între 6 luni și 4 ani, adesea cu caracter epidemic, dar poate fi întâlnită și la adolescenți și adulți. Tabloul clinic constă în febră, disfonie, disfagie, stridor, tuse spastică lătrătoare, sufocare. Poate evolua rapid către insuficiență respiratorie acută în absența tratamentului precoce, avertizează medicii.

I.I.