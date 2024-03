Zece școli codașe la simulare, sub monitorizarea ISJ Gorj. Controale și inspecții la clasă

Toate unitățile de învățământ din județ sunt în atenția Inspectoratului Școlar Județean Gorj, după analiza rezultatelor simulării examenului de Evaluare Națională. Zece școli, cu cele mai slabe rezultate, sunt vizate de „acțiuni concrete și imediate”. Vorbim de controale în aceste școli, de verificare a graficului de pregătire suplimentară și de respectare a planurilor remediale, precum și de discuții cu elevii, părinții și profesorii.

Deși nu mai este foarte mult timp până la examenul propriu-zis din vară, elevii își pot îmbunătăți rezultatele. Ministrul Educației a cerut ca școlile care au o medie a rezultatelor sub 7 să întocmească planuri dedicate de intervenție, care vor fi monitorizate prin inspecțiile la clasă.

Șefii ISJ Gorj au anunțat controale în toate unitățile de învățământ. S-a început cu școlile unde au fost rezultate dezastruoase.

„În urma publicării rezultatelor la simularea Evaluării Naționale 2024, toate unitățile de învățământ din județul nostru sunt în atenția Inspectoratului Școlar Județean Gorj, vizate de acțiuni concrete și imediate fiind următoarele școli: Școala Gimnazială Nr.1 Bengești – Bengești Ciocadia, Școala Gimnazială Cernădia – Baia de Fier, Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” Târgu Jiu, Școala Gimnazială Câlnic, Școala Gimnazială Arcani, Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu, Școala Gimnazială Samarinești, Școala Gimnazială Stoina, Școala Gimnazială Borăscu, Liceul Auto „Traian Vuia” (structura Școala Gimnazială Nr. 7).

Printre acțiunile întreprinse de I.Ș.J. Gorj în unitățile menționate, amintim: verificarea și respectarea graficului de pregătire suplimentară, verificarea întocmirii și respectării planurilor remediale, discuții cu elevii claselor a VIII-a și cu părinții acestora, discuții cu managementul școlilor, cu profesorii diriginți și de specialități (Limba și literatura română și Matematică), inspecții la clasă (Limba și literatura română și Matematică), discutarea subiectelor pe itemi cu elevii claselor a VIII-a”, a precizat, pentru Gorjeanul, inspectorul școlar Ionuț Catrina, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

În trei școli, niciun elev nu a reușit să ia note peste 5. De exemplu, la școala din Bengești, un singur elev a participat la simulare, dar nu are medie de promovare. La fel, la școala din Cernădia. Au fost doar doi elevi, niciunul cu medie peste 5. La Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” Târgu Jiu, au fost 18 copii prezenți, dar promovabilitatea este zero.

Singura unitate de învățământ din județul Gorj cu promovabilitate 100% este Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu.

Rata de promovare a simulării Evaluării Naționale este de 60,96%. Din cei 2.641 de elevi care au susținut simularea, 1.610 au luat medii peste 5.

I.I.