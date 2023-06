Vouchere de 1.500 de lei pentru profesori

Vouchere de 1500 de lei vor ajunge la profesori, iar 500 de lei vor fi primi cei din rândul personalului nedidactic. Voucherele pot fi folosite timp de un an de la data emiterii acestora și vor fi distribuite prin Poșta Română. Suportul electronic va fi emis de câștigătorul desemnat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în cadrul achiziției publice ce va trebui făcută. De asemenea, voucherele vor fi acordate începând cu acest an. Sumele sunt stabilite prin OUG 58/2023 adoptată de Guvern în urma negocierilor din timpul grevei generale, suspendată din 12 iunie.Școlile trebuie să transmită inspectoratului județean lista nominală a beneficiarilor de vouchere profesionale până la data de 15 iulie, pentru ca ISJ-urile să trimită datele la Ministerul Educației până la 31 iulie. Cum banii sunt acordați din fonduri europene, ME va trebui, la rându-i, să transmită informațiile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene până la data de 15 august. „Lista cu beneficiarii finali conține următoarele informații: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/reședință, instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea, adresa unității de învățământ; opțiunea beneficiarului final privind locul de primire a măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic”, precizează OUG 58, scrie edupedu.ro.