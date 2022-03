Vot din partea parlamentarilor Forța Dreptei pentru legea privind pensionarea anticipată

„Le mulțumesc colegilor Forța Dreptei pentru că susțin proiectele pentru Gorj”, a transmis senatorul Ion Iordache, în timp ce legea privind pensionarea anticipată a minerilor și energeticienilor era supusă la vot în Camera Deputaților.

„Împreună cu toți colegii parlamentari Forța Dreptei am decis să votăm proiectul de lege cu privire la pensionarea anticipată a angajaților Complexului Energetic Oltenia. Vreau să fie foarte clar că ̦ și este regretabil că soluțiile propuse de mine și de sindicaliști pe această temă nu au fost susținute! De prevederile propunerii legislative PSD vor beneficia doar cei care au lucrat în grupa 1 și 2 de muncă până în 2001, nedreptățind energeticienii, pericol despre care le-am atras atenția public, tuturor. Chiar și așa, voi continua să susțin orice demers, inițiat de orice politician sau partid, care-i ajută oricât de puțin pe gorjeni. Consider că atitudinea mea este un semn de normalitate în viața politică și aștept o schimbare de abordare a parlamentarilor de Gorj care ar trebui să se simtă obligați să susțină legile care ajută județul nostru”, a completat parlamentarul FD.

„Le solicit susținere pentru legea inițiată de mine și care reglementează redarea imobilelor nefolosite de companiile de stat, cu titlu gratuit, către primării. Am cerut procedura de urgență pentru că este vital să putem folosi urgent fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților locale”, a conchis Iordache.