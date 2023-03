Virgil Popescu nu merge la Bruxelles. Termocentralele și carierele CEO urmează să se închidă rapid

* Planul de închidere a capacităților CEO mai poate fi schimbat până la 30 aprilie

* Se pune lacătul pe patru cariere și două grupuri energetice de la termocentralele Turceni și Rovinari în acest an!

S-a împlinit un an de când ministrul Energiei Virgil Popescu este rugat, somat, și iar rugat să meargă la Bruxelles să schimbe termenii de închidere a capacităților pe cărbune. Fără niciun rezultat. Astfel, asistăm neputincioși la dărâmarea celui mai mare producător de energie pe cărbune, fiind martorii desființării fără discernământ a unui pilon de rezistență al Sistemului Energetic Național.

În timp ce Virgil Popescu abia așteaptă să aducă ,,investiții noi” în locul termocentralelor și carierelor CEO, PSD arată că planul de închidere mai poate fi schimbat, dar până la 30 aprilie. Ministrul nu și-a făcut o țintă din încă posibila renegociere, pedalând repede și cu orice preț pentru decarbonizare.

Din nefericire, PSD s-a dovedit duplicitar: În timp ce spune că se opune închiderii capacităților de producere a energiei pe cărbune, partidul îl susține pe actualul ministru, în timp ce unii reprezentanți ai PSD trimit, fără rușine, miile de salariați ai CEO la ,,reconversie profesională”. Cazul a fost semnalat de liderii sindicali, fiind vorba de parlamentarul Adrian Solomon.

Virgil Popescu: ,,Înlocuirea cărbunelui va necesita investiții într-o perioadă scurtă de timp, care trebuie făcute maximizând potențialul și resursele specifice fiecărei țări. Totodată, trebuie să luăm în considerare beneficiile sociale și economice ale energiei nucleare și ale oricărei surse de energie. Energia nucleară asigură noi locuri de muncă și are o mare contribuție la PIB-ul unei țări”.

Claudiu Manta (PSD): „Solicităm, încă o dată, public, ministrului Energiei să purceadă urgent la inițierea negocierilor privind intenția de a renegocia PNRR-ul, este ultima șansă. Domnul ministru trebuie să meargă de urgență la Bruxelles. Nu există dorință din partea dumnealui să facă acest lucru”, a spus parlamentarul la Radio Infinit.

Claudiu Manta le cere și parlamentarilor liberali de Gorj să se implice și să-i ceară lui Virgil Popescu renegocierea PNRR, care prevede renunțarea la mare parte din capacitățile energetice pe cărbune până în 2026.

Sindicalistul Vasile Tivig: CEO va pierde 6 capacități de producție în 2023. Unul dintre sindicaliștii din Complexul Energetic Oltenia a atras atenția că, în acest an, compania energetică va rămâne fără 6 capacități de producție în sectorul minier și energetic. Este vorba de patru cariere miniere (Peșteana, Lupoaia, Husnicioara și Jilț Sud) și două grupuri energetice (3 de la Termocentrala Rovinari și 7 de la Termocentrala Turceni). Vasile Tivig, membru al Sindicatului „Energia” Rovinari, a declarat că termenele din Legea decarbonării au rămas nemodificate. „Au și fost trimise la carieră planurile de închidere, cel puțin la Cariera Minieră Jilț Sud. Planul de restructurare merge mai departe. Este păcat ce se întâmplă la Jilț Sud. Planificarea spune că până la finalul anului trebuie să se închidă și să fie menținută Cariera Jilț Nord. Ori, la Cariera Jilț Sud stratul de cărbune este superior, este mai compact, față de cel de la Jilț Nord unde avem cărbune în falii”, a declarat Vasile Tivig, la Radio Infinit.

Mihaela C. Horvath