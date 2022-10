Viorel Surdoiu: ,,Noeme plastice” – expoziție personală de pictură și sculptură

În aceste zile, la Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, poate fi vizitată expoziția personală de pictură și sculptură a artistului plastic, graficianului, poetului și omului de cultură gorjean, Viorel Surdoiu.

Expoziția se intitulează sugestiv ,,Noeme plastice” și este o încântare pentru ochiul și sufletul vizitatorului, mai ales când în preajmă se află chiar autorul lucrărilor expuse.

Prin picturile expuse, Viorel Surdoiu dă frâu liber gândurilor și simțămintelor sale lăuntrice dând conținut ideilor bine structurate și elaborate ale autorului. Așa cum susținea și curatorul expoziției Dorina Cioplea-Văduva, cu prilejul vernisajului acesteia din data de 4 octombrie a.c., când imaginarul pictorului ,,este atât de bogat, iar frecvențele pe care vibrează sunt multiple” noemele lui Viorel Surdoiu ,,iau forme foarte diferite și uneori chiar se materializează.”

Este o încântare să treci de la un exponat la altul și să simți bucuria faptului că ai în față o imagine multicoloră, expresivă, cu sensuri multiple izvorâte din adâncul gândurilor privitorului, dar induse de imaginația și creativitatea autorului.

Expoziția personală a lui Viorel Surdoiu conține 28 de tablouri pictate în ultima vreme de către artist și 9 sculpturi.

Dintre tablourile expuse menționăm: ,,Universul B”, ,,Tectonic”, ,,Cartagina”, ,,Ochiul Pământului”, ,,Amurg” seria ,,Vegetal”, ,,Geiser”, ,,Resurecție”, ,,Vortex”, ,,Tectonic”, ,,Pluta Meduzei”, ,,Planide 1”, ,,Planide 2” și enumerarea poate continua.

Sculpturile prezentate în expoziție ne arată un artist complex care reușește să dea forme artistice într-un stil și o creație care îl reprezintă pe autor. Fiecare lucrare în parte este interesantă prin concepția și modul său de realizare, mesajul pe care reușește să-l transmită privitorului și nu în ultimul rând prin modul de îmbinare a elementelor componente a fiecărei piese în parte. Interesante sunt și numele date de autor pieselor sale: ,,Venus”, ,,Clamare”, ,,E-Greta”, ,,Cormo Ranul”, ,,Tracul”, ,,Genesis”, ,,Aquila”, ,,Ecclesia” și ,,Genus(Familia)”.

Dee remarcat este și faptul că autorul a reușit să ofere celor interesați privilegiul de a vizita această expoziție și în mediul on-line prin accesarea adresei: https://silvero2019.github.io/expo_2022/

În cele ce urmează prezentăm câteva date despre pictorul, sculptorul, graficianul, jurnalistul, poetul și omul de cultură gorjean Viorel Surdoiu. Viorel Gheorghe Surdoiu s-a născut la data de 27 noiembrie 1964 la Târgu-Jiu, fiind fiul Mariei și al lui Gheorghe. Urmează cursurile Școlii generale nr. 1 din Târgu-Jiu(1971-1979), iar apoi pe cele ale Liceului industrial nr. 5, actualmente Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Tg-Jiu (1979-1983).

Viorel Gheorghe Surdoiu urmează de asemenea cursurile de Jurnalism ale Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (2003 – 2005), fiind licențiat în Filozofie și Jurnalism al Universității „Spiru Haret” București (2007).

Aplecat spre fenomenul cultural, Viorel Surdoiu își începe activitatea artistică la Clubul Uzinelor 23 August București (1985-1988), se reîntoarce la Târgu-Jiu și lucrează la Fabrica de Confecții Târgu-Jiu ca merceolog (1988-2005), iar în timpul liber intră în zona publicistică: mai întâi ca grafician și publicist comentator la ,,Jurnalul de Gorj” (1993-1994), colaborator și co-redactor la ,,Radio Omega” Târgu-Jiu (1993-1994).

Apoi lucrează ca editorialist la săptămânalul ,,Informația de Gorj” (2005-2006), redactor-șef la săptămânalul ,,Timpul din Gorj” (2005-2007) și redactor de rubrică la cotidianul ,,Gorjeanul” unde este și responsabil de ediția ,,Gazeta Gorjului Cultural” (2007-2009). În perioada 2008-2015, îl întâlnim pe Viorel Gheorghe Surdoiu ca inspector de specialitate – cultură scrisă, PR și redactor-șef la revistele „Jiul de Sus” și „Crinul Satelor” și realizator al periodicelor „Bilete de Papagal” și ”Hazul”.

Din luna august 2015 Viorel Surdoiu este redactor la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj. Devine membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. Doru Șerban” (2017) și în perioada următoare se ocupă de publicația asociației ,,Spicon” în calitate de redactor-șef (din 2017).

Viorel Surdoiu este membru fondator al Fundației Culturale „Columna” și membru al următoarelor două cenacluri literare: Cenaclul „Altfel” și Cenaclul „Columna”.

Debutează literar în Cotidianul „Gorjeanul”, iar editorial debutează în anul 2011 cu volumul ,,Contextul desprinderii de haos” la Editura CJCPT Gorj, Târgu-Jiu.

Dintre volumele publicate de Viorel Surdoiu amintim: ,,Contextul desprinderii de haos” (2011); ,,Aripi de pământ”(2013); ,,Feminitatea românească”, album fotografic, realizator; ,,Gorjul literar”, antologie, corealizator (2015); „De cealaltă parte a ploii”, (2016); ,,Stâlpii – arhetipuri în arta brâncușiană”, album fotografic, realizator(2017); „Eroi pe Calea Eroilor”, album, realizator (2018): „Omiliile toamnei” (2019);

Creația poetică a lui Viorel Surdoiu este prezentă în mai multe volume de antologie, dintre care amintim: ,,Gorjul Literar” (2015), ,,Peregrinări” Ediția a V-a, Dublin, 2015; ,,Sărutul” -2016, Ed. Măiastra; Poètes, vos papiers! – Anthologie de poésie roumaine, Iaşi (2014) Antologia de poeme ,,Mama”(2014), coordonată de Gheorghe Răducanu și volumele comune „Scriitori în ţara lui Brâncuși” (2007) şi Gorjul Literar XI ( 2008).

De asemenea creații literare ale poetului Viorel Surdoiu sunt prezente în mai multe publicații, precum: Revista ,,Portal Măiastra”, Târgu-Jiu; Revista ,,Argeș”, Pitești; Revista ,,Mozaic”, Craiova; Revista germana Die Brucke, Lyric; ,,Columna”, ,,Caietele Columna”, ,,Unu”, ș.a. De menționat faptul că Viorel Surdoiu este colaborator al revistei săptămânale ,,Clipa”, editată în SUA.

Subliniem faptul că Viorel Surdoiu este implicat în activitatea culturală a municipiului Târgu-Jiu și a județului Gorj, asigurând coordonarea Taberelor de artă plastică și literatură organizate de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj în anii 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 .

De asemenea a fost organizatorul Concursului de eseuri filosofice ,,Destine culturale europene”, ediția a VII-a, Târgu-Jiu, în 2022

Pasionat și cu talent, pictorul și graficianul Viorel Surdoiu este prezent, cu lucrări ale sale de grafică, în revistele ,,Kripton”, ”Altfel”, Caietele ,,Columna” nr. 70-4/ 2013 și ,,Onix”, nr. 1-2 ian.-febr. și nr. 9-10, sept. – oct. 2015, Antologia ”Sărutul”, Revista ,,Helion” Timișoara, 2019.

Talentat în mânuirea pensulei și a culorii, pictorul Viorel Gheorghe Surdoiu are, de-a lungul anilor, numeroase expoziții de pictură personale sau de grup, dintre care amintim: Expoziţii personale: ”Planide” la Galeriile municipale de artă Tg-Jiu (2013); expoziție personală la Centrul Cultural ,,Jean Louis Calderon”, 2015, București; expoziție personală ,,Metaforme”, organizată la Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” (2015); ,,Metaforme II”, la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj(2019). Dintre expozițiile de grup la care a fost prezent amintim: ,,Egografia” şi în cadrul ,,GorjFest”, România, Rep. Moldova şi Bulgaria; Participare la Tabăra de artă plastică ,,GorjFest”; Organizator prin Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj a Taberelor de artă plastică și literatură ,,Eroi pe Calea Eroilor” la Centenar, 2018 și ,,Cuvânt, Lumină și Culoare” 2019. De menționat faptul că Viorel Surdoiu este și un împătimit al fotografiei, fiind prezent la numeroase expoziții, dintre care ne oprim la expoziția de fotografie – SeeMe Exibitions în Still Life Collection ,,Fifth Annual Exposure Awards” desfășurat la Musee de Luvru (13 iulie 2015). Subliniem și faptul că omul de cultură Viorel Surdoiu este membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,A. Doru Șerban” din Târgu-Jiu și totodată redactorul șef al revistei de literatură, arte și istorie cultură ,,Spicon” editată de aceasta.

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni