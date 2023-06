Viitorul Târgu Jiu pleacă în cantonament în Serbia

Echipa de fotbal Viitorul Târgu Jiu și-a început meciurile de pregătire. Primul test a fost unul ,,intern” cu formația din liga a patra gorjeană, Jiul Rovinari. Amicalul s-a disputat pe Terenul 3 de la Târgu-Jiu, dar Călin Cojocaru nu a putut să se ,,laude” cu achiziții importante. În schimb, gazdele au mizat pe foarte mulți tineri și au testat câțiva jucători. S-a terminat 4-1 pentru echipa de eșalon superior. Au marcat pentru alb-albaștri Dănescu, Buțurcă, Brînzan și Toma. Principalul timișorean a fost mulțumit că jucătorii săi s-au ,,dezmorțit”. Totuși, antrenorul Viitorului așteaptă și nume importante la echipă. Până sâmbătă, trupa gorjeană se va pregăti pe plan local, iar luni fotbaliștii vor pleca într-un cantonament în Serbia, unde vor întâlni echipe din regiune. ,,A fost primul test, un antrenament bun. Am și văzut câțiva jucători tineri la treabă și am reușit să marcăm patru goluri. Ne-am mai creat numeroase ocazii, am ratat foarte mult pe parcursul jocului, dar pentru primul meci, având în vedere și lotul pe care îl avem la dispoziție în acest moment, a fost un antrenament ok. Cu siguranță ne mai trebuie patru-cinci jucători cu experiență și în aceste zile vor sosi la Târgu-Jiu. Până sâmbătă, mai avem antrenamente pe plan local, iar de luni vom pleca într-un cantonament în Serbia. Acolo vom sta zece zile. Vor veni și jucători noi în acest stagiu de pregătire. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci și să ne luptăm pentru fiecare punct”, a declarat Călin Cojocaru. Viitorul a perfectat deja trei jocuri de pregătire pe pământ sârbesc. Confruntările se vor desfășura pe 5 iulie, 8 iulie și 13 iulie, iar adversari vor fi Radnicki Novi Belgrad, Varsac și OFK Beograd.

Cătălin Pasăre