Viitorul și-a arătat limitele. Cojocaru se gândește la play-out: ,,Zona periculoasă e foarte aproape”

Viitorul Târgu Jiu și-a luat adio de la play-off după un început de an dezastruos. După înfrângerea drastică de pe teren propriu, cu CSC Şelimbăr (0-3), gorjenii au pierdut rușinos partida din Capitală, 0-5, cu Steaua. Elevii lui Călin Cojocaru s-au prăbușit total în repriza secundă, după un prim act liniștit din partea ambelor formații. Gazdele au avut inițiativa încă de la începutul confruntării, dar nu au creat un pericol real la poarta lui Geantă. Şi gorjenii au fost la fel de ,,timizi” în ofensivă. Dezastrul a început din debutul celui de-al doilea mitan. Alexandru Boiciuc a deschis scorul în minutul 47 și a realizat ,,dubla” în minutul 78. Nacho Heras a punctat și el de două ori (62′, 90′), iar David Maftei o dată (65′). După acest eșec, șansele Viitorului la play-off sunt aproape nule. Trupa lui Călin Cojocaru este la cinci puncte distanță față de Ceahlăul Piatra Neamț, ocupanta locului șase, cu două runde rămase înainte de terminarea sezonului regular. Antrenorul timișorean a explicat cauzele eșecului, punctând din nou anumite momente-cheie.

,,La fel ca și etapa trecută, s-a văzut că suferim când ne lipsesc 2-3 jucători. Nu avem un lot numeros, avem un lot tânăr, iar când avem lipsuri se vede. După pauză, știam că o să pună presiune mai mare. Chiar am vorbit să stăm compacți. Din păcate, cum a început repriza, au și marcat, și lucrul acesta ne-a destabilizat. N-am mai reușit să facem spațiile mici dintre noi, să avem agresivitate, să punem presiune. Practic, i-am lăsat să vină peste noi și au marcat foarte ușor, chiar dacă consider că la 0-0 am avut un penalti, iar la golul doi cred ca a fost fault clar la portar. Totuși, am fi penibili să vorbim de arbitraj, dar 5-0 e un scor cam drastic la ce s-a jucat astăzi”, a spus Cojocaru.

Următorul meci pentru echipa gorjeană va avea loc sâmbătă, 9 martie, începând cu ora 11:00. Pe Stadionul Municipal din Târgu Jiu vine CSM Slatina. Partida contează pentru etapa cu numărul 18. ,,Am adus, după ce s-a încheiat perioada de transferuri, doi fundași centrali, fiindcă doar atât am putut. Obiectivul este să luăm fiecare meci în parte. Ne dorim să câștigăm meciul cu Slatina, fiindcă echipele în clasament sunt foarte apropiate și zona periculoasă e foarte aproape de noi. Ne așteaptă un meci dificil, avem iar indisponibili și sper să ne revenim până sâmbătă, fiindcă avem față de Slatina trei zile de odihnă în minus”, a mai declarat antrenorul. Viitorul a căzut pe locul 11 după acest rezultat.

STEAUA BUCUREȘTI – VIITORUL PANDURII TÂRGU JIU 5-0 (0-0)

Steaua: Frănculescu – Dav. Maftei (Enceanu 78′), Ceceri, Beța, Ad. Ilie – Drăghici, Rober Sierra (Raicu 78′), Dav. Matei (Mancuso 67′), Pau Miguelez (Boiciuc 46′) – Chipirliu (cpt.)(Chunchukov 70′), Nacho Heras. Rezerve neutilizate: H. Iancu – Shehait, Rz. Florea, Andr. Gab. Cristea. Antrenor: Daniel Oprița.

Viitorul Pandurii: Rob. Geantă – Dav. Savu, Jozic, Mrsulja (cpt.), Godja – Brînzan – Vulpe (Moisie 64′), Nic. Geană (Ed. Croitoru 64′), Gîrbiță (Dr. Popa 64′), Nikpalj (Andreaș 81′) – Alb. Voinea (Acolatse 81′). Rezerve neutilizate: Lupescu – R. Cojocaru, Bîrzu, Toure. Antrenor: Călin Cojocaru

Cătălin Pasăre