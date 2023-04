Viitorul nu a avut milă de Unirea

Viitorul Târgu Jiu a făcut spectacol pe Stadionul Municipal, ce-i drept în fața unei audiențe scăzute. Ceva mai mult de 50 de oameni s-au încumetat să privească pe viu a doua etapă din play-out-ul Grupei B, în care gazdele au obținut și primul succes din această fază a competiției. Gorjenii s-au impus cu 7-2 în fața Unirii Constanța, ultima o trupă formată în pripă, care se chinuie să producă fotbal în etapele rămase. Ca să nu-și complice meciul, elevii lui Călin Cojocaru au pornit cu motoarele turate. Dodoi a marcat după numai 6 minute, iar alte patru goluri au curs până la pauză. Țegle, Dragu, Rogac și Vulpe au punctat pentru alb-albaștri. Amfitrionii nu au părut la fel de insistenți în partea a doua, ba chiar au primit două ,,lovituri”, de la Potecea și Tudor. Totuși, dubla lui Philippe Nsiah a consemnat o diferență mai realistă.

Viitorul: Udrea – Vulpe, Rogac, Stepanenko (71, Băican), Godja – Brînzan (57, Raicea), Acolatse – Al. Dulca (71, Vl. Toma), Țegle (cpt.), Dodoi (71, Gîrbiță) – Cl. Dragu (57, Nsiah). Rezerve neutilizate: Geantă – Dănescu, Geană, Banu. Director tehnic: Călin Cojocaru.

,,Sunt genul de meciuri foarte grele în privința motivării jucătorilor. Jucătorii mei au avut atitudine, caracter și au arătat că sunt fotbaliști, am dovedit asta în primele 45 de minute, când nu am oferit nicio șansă adversarilor. Din păcate, suferim pe faza defensivă, lucru care mă deranjează foarte mult. Am spus, de nenumărate ori, că nu vreau să luăm goluri, iar acesta este aspectul negativ astăzi. Pun acest lucru pe seama relaxării. Vrem să arătăm cât mai bine și să terminăm cât mai sus”, a declarat antrenorul Viitorului, Călin Cojocaru. În rundă următoare, gorjenii merg la Ripensia Timișoara.

Cătălin Pasăre