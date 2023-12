Viitorul l-a pierdut gratis pe Core

Alexandru Core face pasul spre Superligă. Fundașul central care a jucat la Viitorul aproape patru sezoane va pleca de la Târgu Jiu. Core, care a împlinit recent 23 de ani, a semnat un contract valabil până în 2024 cu Politehnica Iași. Fotbalistul va ajunge sub Copou liber de contract. Președintele moldovenilor, Cornel Șfaițer, are încredere că apărătorul originar din Târgu Mureș va face față rigorilor primei ligi. ,,Este un tânăr jucător, de doar 23 de ani, în care eu cred foarte mult, un fundaș central de picior stâng cu calități fizice foarte bune. Îl știu de 3-4 ani, l-am urmărit la Liga 2 și am mai avut o tentativă să-l iau acum 3 ani, când eram la Sfântul Gheorghe. Acum a devenit liber de contract și l-am cooptat în lotul Politehnicii, după ce m-am consultat și cu stafful. Am crezut mereu în jucătorii tineri din eșalonul doi și după ce am vorbit cu Leo și cu stafful am decis să-l aducem la Politehnica. Este un jucător cu calități fizice foarte bune, o să aibă șansa să-l vedem la un nivel mult mai bun, la Liga 1. Mereu am crezut în jucătorii tineri, Burcă (n.r. – Andrei Burcă, fost la FC Botoșani și CFR Cluj) este doar un exemplu de urmat, dar au fost și alți jucători pe care i-am promovat la prima ligă de la Liga a doua sau chiar a treia. Nu rămâne decât ca Alexandru Core să se pregătească foarte bine, să lupte și să joace la Liga 1. Nu-mi fac probleme că nu va face față din punct de vedere fizic în prima ligă, pentru că are calități din acest punct de vedere”, a declarat Șfaițer pentru Liga2.ro.

Core a mai jucat pentru Luceafărul Oradea și Minaur Baia Mare. Jucător impozant, la 1,98 metri, acesta a avut deseori probleme cu accidentările la clubul patronat de Nicolae Sarcină. A marcat 4 goluri în 44 de meciuri jucate în alb-albastru.

Cătălin Pasăre