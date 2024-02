Viitorul, ,,căpăcită” de Şelimbăr. Cojocaru și-a ,,pierdut” și atacantul: ,,Era normal să arate respect”

Totul a mers prost pentru Viitorul Târgu Jiu în prima rundă din 2024. Gorjenii au fost învinși clar, pe teren propriu, de CSC Şelimbăr, 0-3. Meciul de pe Stadionul Municipal ,,Constantina Diță” a contat pentru runda a 16-a a ligii secunde. Sibienii au fost pur și simplu mai buni, deși scorul este cam drastic. Oaspeții au dominat meciul încă din debut, dar paradele lui Geantă i-au ținut în viață pe gorjeni. Alb-albaștrii au arătat că știu să și atace, iar Jozic l-a întins pe Roș cu un șut în diagonală (`36). Incursiunile Viitorului în careul advers s-au accentuat în repriza secundă, dar după ce amfitrionii au primit gol. Casian Soare a punctat în urma unui corner (`53), profitând de o defensivă mult prea relaxată. Degeaba au încercat băieții lui Călin Cojocaru să schimbe soarta partidei. Gîrbiță a fost egoist, iar Jozic nu a pus suficientă forță în șuturi. Nici croatul Nikpalj nu a adus plusul de creativitate necesar, iar Viitorul a încheiat în atac cu masivul Toure. Mrsulja a ratat cea mai mare șansă a gorjenilor în primul minut al prelungirilor. Stefan Visic (`90+2) și Raul Rotund (`90+4) au fost mai preciși, iar Şelimbăr a rămas lider și după această rundă. Deși a recunoscut superioritatea oaspeților, Călin Cojocaru, a declarat că scorul a fost prea sever.

,,Am întâlnit echipa de pe primul loc. Din păcate, lucrul acesta s-a văzut și pe teren. I-am lăsat să-și creeze multe ocazii, dar am luat gol foarte ușor, dintr-o fază fixă, pe o neatenție a jucătorului care era pe respingere. După ce au marcat ei gol, am început și noi să jucăm, ne-am creat ocazii, dar am riscat pe final și ne-au prins pe niște contre, au marcat, și eu spun că scorul este prea mare la ce s-a jucat. Totuși, am întâlnit o echipă bună, au meritat victoria. Am jucat lent, nu am avut agresivitate și, din păcate, asta s-a văzut. Ne-au lipsit jucători, dar nu vreau să dau vina pe asta. Am făcut 23 de puncte cu acești băieți, am încredere în ei, dar, din păcate, am jucat modest. Play-off-ul încă se joacă, să nu facem înmormântare dintr-o înfrângere. Puteam să facem 1-1, am avut situații de gol, dar ăsta e fotbalul”, a spus timișoreanul.

Totul pare să meargă pe dos pentru gorjeni, care nu se mai bazează nici pe atacantul Aziz Njifakue. Inexplicabil pentru cariera sa, vârful venit de la Liga 4 este încă în Camerun, reținut de ,,probleme personale”. Cel mai probabil, nu va prinde minute prea curând, chiar dacă revine la Târgu Jiu. Cum era și firesc, Cojocaru a fost iritat de subiect.

,,Îi respect pe jucătorii care sunt aici, pe Aziz îl așteptăm, are contract cu clubul, dar el trebuia să fie de mult la pregătirea echipei și nu a venit. Consider că i-am întins o mână când l-am adus, i-am dat o șansă, l-am luat de la liga a patra. Era normal să arate respect”, a declarat antrenorul. În runda următoare, Viitorul are un alt meci dificil. Gorjenii merg pe terenul Stelei.

VIITORUL TÂRGU JIU – CSC ȘELIMBĂR 0-3 (0-0)

Viitorul Pandurii: Rob. Geantă – Jozic, Mrsulja (cpt.), Moisie (Toure 90+1′), Godja – Brînzan (Vulpe 80′), Tiihonen – Gîrbiță, Andreaș (Ed. Croitoru 58′), Dr. Popa (Nikpalj 58′) – Alb. Voinea. Rezerve neutilizate: Lupescu – Nic. Geană, R. Cojocaru, Bîrzu, Acolatse. Antrenor: Călin Cojocaru.

CSC Șelimbăr: Al. Roșca – Gîț, Palmeș, Natea (cpt.), Fl. Mitrea – Panos, Tud. Călin – Monea (Visic 79′), C. Soare (Rotund 87′), Rodri Hernando (Gab. Deac 79′) – Al. D. Pop. Rezerve neutilizate: Aldescu – Ayine, R. Gherman, Drăgescu, Rob. Gliga, Ct. Alexe. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Cătălin Pasăre