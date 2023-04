VIDEO: Scandalul florăreselor din Motru, tranșat de judecători!

Patroana unei florării din Motru a fost găsită vinovată de către magistrați pentru că în urmă cu doi ani de zile, în luna martie, a luat-o la bătaie pe patroana unei alte florării din oraș. Cele două femei au florăriile una lângă alta și, din motive concurențiale, relațiile dintre ele nu erau cele mai armonioase. Așa s-a ajuns la un conflict care a devenit obiectul unui dosar penal în care femeia trimisă în judecată a fost găsită vinovată. Ea a fost condamnată și, mai mult, are să îi plătească vecinei de florărie cu care nu se înțelege despăgubiri de câteva mii de lei. „Condamnă inculpata, Roșculeț Codruța, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.000 lei (200 zile-amendă x 20 lei pentru fiecare zi-amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 63 alin. (1) C. pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea, dacă nu execută pedeapsa amenzii penale, în tot sau în parte, cu rea-credinţă, precum şi asupra dispoziţiilor art. 64 C. pen. privind executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. (…)Admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, Cămărașu Elena, cu domiciliul în mun. Motru (…). Obligă inculpata, Roșculeț Codruța, la plata către partea civilă, Cămărașu Elena, a sumei de 5.000 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune morale. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpata la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, au decis judecătorii din Motru.

În motivarea sentinței date luni de instanța de judecată, magistrații menționează faptele violente care fac obiectul acestui dosar penal. „În timpul conflictului, inculpata a proferat cuvinte și expresii jignitoare la adresa persoanei vătămate și a amenințat-o cu moartea, fără ca persoana vătămată să riposteze în vreun fel, respectiv verbal sau fizic. De asemenea, prin acțiunile sale de lovire repetată a persoanei vătămate, inculpata a distrus telefonul mobil al acesteia, rezultat pe care nu l-a prevăzut, deși putea să îl anticipeze, respectiv să își dea seama că aceasta va pierde controlul asupra lui. Urmare a loviturilor aplicate de inculpată persoanei vătămate, aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul regiunii parietale paramediene stânga, respectiv absența firelor de păr și pe fața dorsală a articulației interfalangiene proximale, degetul II al mânii drepte care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale și nu i-au pus viața în primejdie, având ca mecanism de producere smulgerea firelor de păr și zgârâiere.

Inculpata nu a dorit să dea declarație organelor de poliție, afirmând că își menține precizările pe care le-a făcut în plângerea prealabilă, respectiv că în data de 04.03.2021 ea a fost agresată fizic și verbal de persoana vătămată, fiind amenințată în repetate rânduri cu bătaia de către aceasta. Fiind audiată în faza de cercetare judecătorească, inculpata a arătat că recunoaște fapta de lovire, dar în condițiile în care a fost provocată de persoana vătămată (f.27) . În acest sens, a arătat că persoana vătămată i-a adresat insulte și, deși nu era prima dată când o insulta, în acea zi insultele i-au provocat o puternică emoție, pentru că i-a adresat injurii cu referire la tatăl său, pentru care tocmai făcea pregătiri pentru pomenirea de un an. A mai arătat inculpata că a lovit-o pe persoana vătămată cu palmele peste față, dar nu a lovit-o cu piciorul și crede că a tras-o și de păr.

Martorii audiați în cursul cercetării penale și în cursul cercetării judecătorești au arătat că inculpata a lovit persoana vătămată cu palmele peste față, peste mână și cu piciorul în spate și a tras-o de păr”, arată judecătorii în motivarea sentinței. Pentru stabilirea vinovăției inculpatei, magistrații au avut la dispoziție și înregistrări video făcute de camerele de supraveghere din zonă.

„După 22 de secunde inculpata o lovește pe ######## cu palma în zona feței, iar acesteia îi cade telefonul din mână. ######## continuă să o lovească pe ######## cu piciorul în zona dorsală și cu palma în zona feței și o trage de păr , după care o lovește din nou cu palma peste cap și cu pumnul drept în zona feței. După 10 secunde, timp în care inculpata a lovit-o pe persoana vătămată, soțul inculpatei, ######## ###### a venit la fața locului și a intervenit, luând-o deoparte pe soția sa. În imagini nu se observă gesturi amenințătoare sau provocatoare făcute de persoana vătămată. În drept , fapta inculpatei de a o lovi peste mână cu palmele peste cap și peste mână și de a o trage de păr pe persoana vătămată, în data de 04.03.2021, orele 09,32, producându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de lovire sau alte violențe”, consemnează judecătorii. Întâmplător sau nu, între cele două părți din dosar a mai avut loc un conflict similar în februarie anul trecut, ancheta fiind cel mai probabil nefinalizată pentru că dosarul respectiv nu este deocamdată la instanță.

Gelu Ionescu