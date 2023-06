VIDEO: Rupere de nori la Ciuperceni! Pensionară salvată de salvamontiști!

O ploaie torențială a inundat ieri mai multe gospodării și terenuri agricole din zona Ciuperceni – Tismana, în prima localitate o femeie de 72 de ani având nevoie de ajutorul salvatorilor montani pentru a putea ajunge cu bine acasă. Bătrâna a plecat la cules de ciuperci în pădure dis de dimineață, iar ploaia care s-a pornit în jurul prânzului a surprins-o la circa 2 kilometri de casă. Femeia a încercat să se întoarcă spre casă cât de repede a putut, doar că ploaia torențială a umflat două pâraie și le-a transformat în râuri imposibil de traversat. Prin primul, biata pensionară a trecut pentru că încă nu își mărise debitul, dar la al doilea nu a mai avut ce face. A încercat să se întoarcă la cel pe care îl traversase, dar și acolo apele au devenit învolburate, așa că a fost nevoită să stea între cele două puhoaie și să ceară ajutor la 112. Echipe ISU și de Salvamont Gorj au pornit imediat în zona Vârtopu după ce s-a primit apelul la numărul unic de urgență. Singurii care au putut să intervină au fost salvamontiștii, șeful acestora, Sabin Cornoiu, coordonând direct la fața locului echipele. Încercarea de a folosi o barcă a fost repede abandonată din cauza debitului mare al râului și al apelor învolburate, singura soluție fiind trecerea salvatorilor de pe un mal pe celălalt pentru a întinde cordeline cu ajutorul cărora apoi au trecut-o și pe pensionara care avea nevoie de ajutor. Pentru bătrâna rămasă între ape a fost o experiență unică, ea mărturisind că s-a speriat doar când a trebuit să treacă peste râu cu ajutorul corzilor întinse de salvamontiști. S-a descurcat însă de minune, iar apoi a putut să le povestească vecinelor sale pățania prin care a trecut. Pentru salvatori a fost însă o intervenție neașteptată, echipele conduse de Sabin Cornoiu având parte de astfel de acțiuni în zona montană. „Am preferat să folosim un aruncător de coardă pentru a trimite o coardă pe malul celălalt, la salvatorii de acolo. Ei au trecut prin torent, când apa era foarte mare, dar au ajuns cu bine dincolo. Singurul nostru avantaj al acestei intervenții a fost că nu eram în criză de timp pentru că doamna era într-un loc sigur și noi am putut pregăti totul foarte bine. A fost o operațiune în care am putut folosi echipamente performante de salvare. S-a văzut că se poate face treabă și în asemenea situații și ne bucurăm că totul s-a terminat cu bine”, a declarat Sabin Cornoiu la finalul intervenției de la Vârtopu. În sat apele s-au revărsat prin curțile și grădinile localnicilor, puhoaiele acoperind inclusiv curtea districtului de intervenție de aici al celor de la Drumurile Naționale. După circa 2 ore apele au început să se retragă, oamenii constatând că s-a ales praful de grădinile lor. Așa au stat lucrurile și la Ciuperceni, unde apele s-au revărsat pe carosabil și au blocat pe zeci de metri o porțiune din drumul național. În unele gospodării apa a ajuns și la o jumătate de metru, localnicii dând vina pe autorități pentru cele întâmplate. „Niciodată nici primăria și nici cei de la Drumuri nu au curățat șanțurile. Unde s-a mai pomenit să dirijezi apa să curgă la deal, așa cum au făcut ei, când, se vede clar acum, apa o ia la vale. Ajunge la noi în curți și ne uităm la ea cum crește și mai are un pic și ajunge în case. Vine de pe toate dealurile astea și a și plouat de nu am văzut așa ceva vreodată”, a spus un localnic. Lucrurile s-ar putea să rămână la fel de complicate până la sfârșitul săptămânii pentru că zona montană a Gorjului, alături de cea din Hunedoara și Caraș Severin, au fost plasate de aseară și până azi la prânz sub avertizare de cod portocaliu de precipitații puternice. Meteorologii spun că în unele zone s-ar putea înregistra și 50 de litri pe metru pătrat, ceea ce, evident, va duce la noi inundații.

Gelu Ionescu