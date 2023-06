VIDEO: Rețeta săptămânii – Fabiskitchen: Tagliatelle cu sparanghel, roșii cherry în sos de curry!

Lista de cumpărături pentru 2 persoane:

* 200 g de paste Tagliatelle;

* 150 g sparanghel Verde;

* 130 g smântână lichidă pentru gătit;

* 100 g roșii cherry;

* 1 lingură de ulei;

* 1 linguriță de curry;

* 1 linguriță zeamă de lamiae;

* Sare, piper, chili după gust.

Mod de preparare:

Salutare tuturor cititorilor de la rețeta săptămânii! În această ediție vă prezint o rețetă rapidă de sezon.

Pentru că încă este sezonul sparanghelului am pregătit o rețetă de paste.

Adăugăm apă într-o oală în care punem sare, apoi fierbem pastele pentru aproximativ 8-10 minute, depinde de calitatea lor.

Strecurăm pastele sub jet de apă, după care adăugăm câteva picături de ulei de măsline peste ele. Spălăm legumele foarte bine sub jet de apă.

Alegem un sparanghel verde mai subțire, așa nu avem nevoie să-l curățăm de la jumătate în jos.

Cu un cuțit îndepărtăm partea lemnoasă a sparanghelului, mai exact 2,3 cm de la cotor.

Apoi tăiem sparanghelul în bucăți de 4 cm. Cu un cuțit, la vârful roșiilor cherry facem o mică tăietură în formă de cruce.

Adăugăm o lingură de ulei într-o tigaie, apoi sotăm pentru 2 minute sparanghelul, amestecând continuu, adăugăm roșiile cherry apoi sotăm mai departe pentru 2 minute.

Stingem cu puțină zeamă de lămâie, adăugăm praful de curry, amestecăm totul bine, apoi turnăm smântâna lichidă pentru gătit, pastele si gătim totul pentru câteva minute.

Se adaugă sare, piper după gustul fiecăruia. Când pastele sunt deja montate în farfurie, adăugăm câțiva fulgi de chili si busuioc verde.

Poftă bună !!!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Fabiskitchen:

https://www.youtube.com/shorts/WWeZAqIyttQ