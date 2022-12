VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Gogoși austriece la ceaun

Lista de cumpărături:

* 550 g de făină;

* 200 gr de lapte;

* 60 gr de unt;

* 42 gr de drojdie;

* 3 linguri de zahăr;

* 1 gălbenuș de ou;

* 1 ou întreg (albușul și gălbenușul);

* 1 vârf de cuțit de sare;

* 1 pachet de zahăr vanilat;

* Coaja rasă de la o lămâie netratată.

Pentru umplutură:

*100 g dulceață de caise.

În această săptămână, la Rețeta Săptămânii, vă prezint primul desert pe care am reușit să-l pregătesc pe foc, în ceaun.

L-am pregătit și în cuptor, cu o altă ocazie, dar voiam neapărat să încerc această variantă pe foc.

În săptămânile care urmează voi mai prezenta un desert foarte delicios pe care l-am gătit tot pe foc.

Mod de preparare:

Înainte de toate, ne apucăm să facem focul.

Avem nevoie de jar pentru că peste el o să punem brichete din cărbuni.

Aceste brichete mențin temperatura constantă pentru câteva ore. După ce am pregătit focul, ne apucăm de aluat.

Încălzim ușor laptele, atenție, să nu fiarbă.

Adăugăm drojdia în tigaia unde am încălzit laptele și sfărâmăm drojdia bine cu o furculiță.

Adăugăm zahărul și amestecăm totul bine până când drojdia s-a dizolvat în lapte.

Apoi, adăugăm ouăle, sarea, zahărul vanilat și amestecam bine.

Turnăm făina, coaja rasă de lămâie, jumătate din cantitatea de unt iar cu un tel amestecăm până când făina s-a încorporat bine și aluatul este unul moale și cremos.

Acum este momentul să frământăm aluatul cu mâna, gramajul de făină este posibil să difere, depinde de calitatea făinii, deci, dacă mai este nevoie, mai adăugați puțină faină.

Frământăm aluatul până când textura lui devine ușor elastică și pufoasă. Eu am frământat aluatul pe un tocător din lemn.

Am format aluatul ca o minge după care l-am acoperit cu un prosop și l-am dat lângă flacăra focului pentru 30 de minute să crească.

După ce a crescut aluatul, peste jar adăugăm brichetele și, numai bine, până se încinge, pregătim gogoșile.

Încălzim în ceaun restul de unt până devine lichid. Presarăm făina peste planșa din lemn de lucru și adăugăm aluatul, este foarte important să nu îl mai frământăm. El poate fi tăiat cu un cuțit sau cu o ulcică din lut.

Eu am folosit un borcan iar cu ajutorul lui am format bile. Așadar, apăsăm bilele puțin cu mâna și le aducem la forma de chiftele.

Adăugăm în mijloc, cu o linguriță, dulceața de caise și le închidem, formăm un fel de găluște după care le așezăm în tavă. În acest fel le formăm pe toate până când am terminat. Ceea ce este cel important la acest desert este temperatura de sus.

Deci capacul ceaunului, în această rețetă, are un rol foarte important. Punem ceaunul pe pirostrie, o parte din brichetele încinse le lăsăm sub ceaun.

Aproximativ 7-9 brichete încinse le adăugăm pe capacul ceaunului. Atenție mare, controlați des ridicând capacul ceaunului, eu am controlat de vreo 4 ori, durează aproximativ 40 de minute.

În cazul în care gogoșile absorb tot untul lichid, mai completați pe parcurs. Se servesc atât calde, cât și reci.

La final, după gust și plac presărați zahăr pudră peste gogoși.

Nu lăsați tradiția gătitului pe foc să moară!

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: