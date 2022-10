VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Gătitul pe foc, din nou în trend!

În această ediție, la rețeta săptămânii, vă scriu un mic rezumat despre gătitul pe foc, povestindu-vă despre natură, animale…

De mic copil am fost fascinat de frumusețile naturii, am crescut la sat, lângă bunicii mei care au fost ca două icoane pentru mine.

Natura este creația lui Dumnezeu, ea ne oferă tot ce avem nevoie și tocmai de aceea este important ca omul să rămână conectat cu mediul.

În natură, omul găsește forța de care acesta are nevoie, liniștea sufletească, fericirea, aerul curat.

La rândul lui, omul ar trebui să fie recunoscător naturii și să-i asigure o protecție.

Gătitul pe foc este proiectul meu de suflet, bunica mea a fost bucătăreasă la C.A.P dar mai gătea la nunți.

Îmi aduc aminte când se făceau nunțile la cort la sat, punea toate oalele pe foc și fierbeau încet la foc continuu.

Cel mai mult îmi plăcea supa de găină crescută în curte, cu tăieței de casă. Era senzațională!

Pentru mine, bunica mea a fost icoana sufletului meu. Focul a scos omul din epoca de piatră, în acești ani ai tehnologiei avansate și ai gătitului ,,pe repede înainte”, de tip Fast Food, m-am gândit să aprind flacăra din nou.

Gătitul pe foc lent sau slow cook este din nou în trend iar, pe zi ce trece, strălucește pentru că omul începe să realizeze că mâncarea de tip fast -food este destul de nocivă pentru organism.

Cine a ,,gustat” din vremurile de odinioară, știe că gustul adevărat al mâncării este al celei gătite pe foc și nimic nu se compară cu acesta.

Ca bucătar profesionist, am învățat că sănătatea începe în ce se gătește și, după aceea, ce se gătește.

Eu folosesc fonta pentru că rezistă la temperaturi ridicate iar focul, atunci când se aprinde puternic, temperatura lui depășește peste 400 de grade.

Tocmai de aceea am ales fonta, mai ales că îmi aduce aminte de copilărie – bunica mea gătea în ceaune de fontă.

În astfel de vase nu se lipesc alimentele, au un strat de ulei protector care nu permite mâncării să se lipească, deci este naturală, fără chimicale.

Acesta este si conceptul meu, gătit în natură, pe foc, fără conservați de tipul vegeta, ci cu multe mirodenii benefice pentru organism și o gătire lentă.

În aventurile mele culinare din natură am luat un cățel minunat. De mic copil mi-a rămas tipărit în minte expresia ,,Câinele, cel mai bun prieten al omului“.

Câinii sunt tovarăși loiali și credincioși, până la moarte. Un câine oferă prietenie, înțelegere, iubire, inteligență, este mereu prezent acolo și iubește necondiționat!

Timp de 9 zile am fost în diferite locuri din natura Gorjului unde am și gătit pe foc și am trăit unul dintre cele mai frumoase concedii ale mele.

Nu pot să descriu în cuvinte aceste sentimente, dar vă las câteva poze să observați că viața simplă este cea mai frumoasă.

Natura, focul, omul, animalele, toate sunt Creația lui Dumnezeu. Veșnicia s-a născut la sat, într-o casă cu prispă unde diminețile se scăldau în răsăritul soarelui iar omul simplu, Lucian Blaga, să răsfăța în razele lui. Dacă doriți să vizionați frumusețile Gorjului, în combinație cu gătitul pe foc, vă Invit să urmăriți un filmuleț despre gătit pe foc, despre natură și pasiune.

În final, vă mulțumesc pentru că citiți rețetele pe care ,,bucătăria lui Fabi“ le prezintă în fața dumneavoastră prin intermediul ziarului Gorjeanul și sper să le și gătiți. De săptămâna care vine, urmează câteva rețete gătite pe foc, reinterpretate în stilul meu. Nu lăsați tradiția gătitului pe foc să moară!

Alin Fabian, bucătar profesionist, dintotdeauna un om al satului.