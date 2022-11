VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Fasole cu ciolan în oală de lut, reinterpretată, gătită încet lângă foc

Lista de cumpărături pentru 6 persoane:

* 800 gr de ciolan de porc afumat;

* 400 gr de fasole albă prefiartă;

* 30 gr de boia;

* 20 gr de chimen;

* 20 gr de măghiran;

* 500 ml de roșii în suc propriu;

* 100 ml vin roșu;

* 50 ml ulei de floarea soarelui;

* 3 cepe;

* 2 ardeii roșii;

* 2 morcovi;

* 2 păstârnaci;

* 2 rădăcini de pătrunjel;

* 1/2 rădăcină de țelină;

* 5 boabe de ienupăr;

* 3 foi de dafin;

* 3 fire de cimbru uscat;

* 1/2 legătură de pătrunjel verde;

* Sare, piper după gust.

Mod de preparare

În această ediție de la Rețeta Săptămânii vă prezint o mâncare tradițional românească. Fasole cu ciolan gătită încet lângă foc.

Când am pregătit această rețetă mi-am adus aminte de bunica mea care, la începutul anilor 1990, toamna, când pregătea țuica la cazan, punea o oală de lut – cu fasole în ea, să se gătească încet la flacăra focului.

Am reinterpretat această rețetă în stilul meu de gătit, cu gust de fine dinning dar cu dorul copilăriei.

Am făcut focul, am pus o oală de fontă pe foc în care am turnat apă. Am tăiat ciolanul în bucăți de 3-4 cm.

Eu am folosit ciolan de casă, care a fost pregătit la ,,tăiatul porcului”, de Ignat. Un gust și o aromă deosebită! Am introdus ciolanul în apă, foi de dafin, boabe de ienupăr și l-am lăsat să fiarbă, cu aproximație, cel puțin o oră.

Între timp, am curățat toate legumele pe care le-am tocat în cubulețe mici. Am pus ceaunul din fontă pe foc, am adăugat uleiul în ceaun.

Când uleiul a început să sfârăie, am adăugat ceapa pe care am prăjit-o puțin. Am adăugat restul de legume, am amestecat bine și am prăjit în continuare totul pentru câteva minute.

Când legumele au obținut culoarea aurie, am adăugat boiaua, am amestecat rapid, apoi am stins cu vinul roșu. Am lăsat vinul să se reducă. După ce acesta s-a redus, alcoolul s-a evaporat, rămânând doar aroma vinului în baza rețetei.

Am adăugat, peste legume, lichidul în care a fiert ciolanul. Apoi, am adăugat condimentele, roșiile în suc propriu, fasolea, ciolanul.

Am mai fiert totul în ceaun, pentru 20 de minute. Între timp, din câteva lemne lungi am pregătit un foc mic de tabără.

Am adăugat fasolea din ceaun în oala de lut. Am aprins focul de tabără, apoi am pus oala de lut lângă foc și am fiert fasolea aproximativ 3 ore lângă flacăra focului.

Spre final, am dat jarul din mijlocul focului și am pus oala de lut acolo. Pot să vă împărtășesc că a avut un gust divin.

Încercați și nu veți regreta! Am servit fasolea în castron de lut, cu lingură de lemn. Am mai adăugat puțin pătrunjel verde.

Un 1 Decembrie fericit!

Spor la gătit!

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: