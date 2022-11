VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Clătite cu urdă și sos de coacăze negre, gătite la foc

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:

* 250 ml lapte;

* 100 g făină;

* 30 g unt;

* 2 ouă;

* 1 vârf de cuțit de sare;

* 200 g urdă;

* 50 g zahăr;

* 2 ouă;

* 1 pachet de zahăr de vanilie Bourbon;

* Coajă de lămâie după gust;

* 250 g coacăze negre;

* 100 ml vin roșu;

* 50 g zahăr pudră.

Mod de preparare:

Începem cu sosul de coacăze, adăugăm zahărul pudră într-o tigaie și așteptăm până se caramelizează.

Eu folosesc zahăr pudră pentru că se caramelizează foarte repede, deci, atenție sporită pentru că are tendința să se ardă repede!

Când zahărul s-a caramelizat, stingem cu vinul roșu și lăsăm să se reducă puțin.

Adăugăm coacăzele negre, amestecăm și fierbem totul pentru câteva minute după care dăm deoparte.

În cazul în care coacăzele sunt mai acre, atunci, după gust, mai adăugăm puțin zahăr.

Pregătim umplutura clătitelor.

Separăm albușurile de gălbenușuri, într-un castron.

Cu un tel, amestecăm bine gălbenușurile, după care adăugăm urda, amestecăm totul bine și, treptat, adăugăm zahărul și vanilia de Bourbon.

Pe răzătoarea fină, radem coaja de lămâie, amestecăm bine cu urda și o dăm deoparte.

Pentru aluatul clătitelor, avem nevoie de un castron în care amestecăm ouăle cu sare.

Între timp, într-o tigaie, topim untul – eu folosesc unt lichid în aluatul clătitelor.

Este o tehnică ce mă ajută să nu mai folosesc ulei la prăjirea clătitelor.

După ce am amestecat ouăle cu sare, adăugăm, treptat, făina.

Când făina s-a încorporat, adăugăm laptele, puțin câte puțin, și amestecăm totul bine, treptat, apoi adăugăm untul lichid și amestecăm bine.

Încingem bine o tigaie, apoi adăugăm din aluatul de clătite și acoperim suprafața acesteia.

Prăjim clătitele, pe ambele părți.

Întindem clătita pe un tocător, adăugăm urda și o întindem bine, apoi închidem clătita.

Procedăm la fel cu următoarele clătite.

Într-o tigaie, adăugăm unt și prăjim clătitele umplute cu urdă de culoarea aurie.

Scoatem clătitele din tigaie, presarăm zahăr pudră peste ele și le servim alături de sosul de coacăze negre.

Poftă bună!

