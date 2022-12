VIDEO: Percheziții la afaceristul Cocolea din Arcani! Presupus șantaj, reclamat de un constructor din Padeș, reținere 24 de ore

Afaceristul Marian Cocolea, din Arcani, a fost reținut, la finalul săptămânii trecute, pentru 24 de ore într-un dosar penal de șantaj, lovire și alte violențe și conducere fără permis! Reclamația care a stat la baza dosarului aparține unui constructor din Cloșani, comuna Padeș, care a prestat, până luna trecută, la o construcție ridicată pe proprietatea familiei Cocolea. Constructorul a reclamat că, proprietarul l-ar fi obligat să îi restituie 20.000 de lei din suma primită pentru realizarea lucrării, pe motiv că respectivul, deși plătit în avans, a absentat din șantier. Pentru că respectivul ar fi motivat că nu mai deține banii, Cocolea i-a cerut gaj mașina respectivului, un Ford Galaxy vechi, pe care acesta acceptă să îl lase pe proprietatea din Arcani, deși afaceristul îi cere un contract de vânzare cumpărare pentru autoturism. Înțelegerea dintre cei doi a fost filmată, dar nu a contat pentru anchetatorii care au intrat peste familia Cocolea în dimineața zilei de 2 decembrie, au ridicat cinci telefoane mobile, au întors toată casa și l-au arestat pe proprietar.

Pe data de 12 noiembrie, Simion Bobirci, constructorul contractat de Marian Cocolea s-a adresat anchetatorilor cu o plângere penală împotriva celui pentru care a prestat, la Arcani. Reclamantul l-a acuzat pe Cocolea de șantaj, pe motiv că l-a determinat să scrie că îi va restitui 20.000 de lei, o parte încasați pentru lucrarea neterminată, și că va lăsa gaj un autoturism vechi cu care acesta venise la muncă. Respectivul motiva că ar fi scris obligat învoială cu Cocolea dar și că respectivul tânăr i-ar fi dat o palmă peste ureche.

Cocolea spune că nici măcar nu l-ar fi atins pe respectivul, dar deja vorbim despre două infracțiuni: șantaj și lovire și alte violențe atârnate de capul proprietarului. Ca să fie totul mai frumos, constructorul spune că l-a văzut pe Cocolea conducând în zonă fără carnet.

Marian Cocolea deține înregistrări audio cu solicitările padeșanului care îi cerea banii în avans pe lucrare, dovezi că acesta nu mai venise la lucru după încasarea banilor, dând dovadă de neseriozitate, dar și o înregistrare video legată de tranzacția făcută cu mașina.

În ciuda acestui lucru, Cocolea a fost luat de acasă de mascații care ajung pe 2 decembrie, dimineața, la locuința sa, și o perchezitionează.

Dosar penal în lucru!

Marian Cocolea, tânărul afacerist de 28 de ani, este urmărit penal în urma reclamației celui care a lucrat în ultima lună la o construcție care este ridicată de proprietar la Arcani, vizavi de postul de poliție.

Constructorul a primit, pentru lucrarea respectivă, 44.000 de lei, în mai multe etape, în luna noiembrie. Reclamantul a lucrat pe proprietatea din Arcani, alături de soție și de alte persoane. Proprietarul a sesizat însă, în ultima perioadă, că acest constructor, adus aici de un alt afacerist din Târgu-Jiu, nu își respectă programul de lucru, lucra în batjocură și chiar căuta ceartă cu deținătorul construcției. Marian Cocolea îi cere constructorului să nu mai vină la muncă, cu două săptămâni în urmă, și să îi restituie jumătate din suma plătită, pe motiv că nu a prestat pentru toți banii. Constructorul este înregistrat video chiar de proprietar, în timp ce scrie, pe o agendă, faptul că își lăsă mașina personală proprietarului construcției ca o garanție că îi va restitui acestuia jumătate din suma primită. Marian Cocolea cere pentru mașina contract de vânzare cumpărare, lucru pe care respectivul nu îl respectă, acesta lăsând mașina în curtea proprietății.

,,Mașină nu reprezintă nicio valoare, motiv pentru eu l-am sunat de mai multe ori sa vină să își ia mașina și să îmi restituie banii. Nu am mai dat de el, nu am utilizat mașina care nici nu pornea, dar a fost împinsă din acel loc, 5-6 metri. Mașina a fost ridicată vineri de poliție, zi in care ne-am și trezit cu poliția pe cap la ora 6.00 dimineața, pe 2 decembrie. M-au ridicat cu cătușe iar câțiva prieteni care se aflau cu mine și soția în locuința au fost luați la audieri. Fiul meu, în vârstă de 5 ani, s-a speriat îngrozitor și nu am fost lăsat să îl liniștesc și să fie luat de soacră. Abia înainte să fiu ridicat și dus la poliție, după ora 9.00, a fost lăsată soacra să ia copilul din locuință. Mi se pare exagerat și abuziv cum s-a acționat, știu că acel constructor nu are niciun fel de probe și, mai mult, poliția a intrat cu scopul de a căuta în locuință, iar, arme și droguri. Au plecat însă cu mâinile goale. Ne-au fost confiscate cinci telefoane mobile, alte documente din casă și mi s-au luat dvd-urile de la camera de supraveghere și mi s-au produs distrugeri în locuință. Banii pe care îi aveam în locuință, vânzarea din acea zi de la magazin, nu îi mai găsesc fiind vorba despre o sumă de 1000- 2000 de lei. Nu spun că poliția i-a luat dar, urmare a celor întâmplate, eu nu îi mai găsesc”, a declarat Marian Cocolea.

Frica, motivul pentru care Simion acceptă să fie filmat!

În fața anchetatorilor, constructorul din Padeș susține că a acceptat acordul cu Cocolea pe fondul fricii induse de acesta. Respectivul susține că, cu banii primiți de la Cocolea, și-ar fi plătit lucrătorii și nu avea banii necesari în vederea unei restituiri. Acesta nu spune nimic de discuțiile telefonice cu Cocolea în care cere în mod repetat bani în avans de la afacerist. ,,Am niste probleme cu oamenii, cu o lucrare, frate, nu îi văd mulțumiți. Numai dacă mă ajuți tu, îmi dai bani să le dau banii cu lucrarea, vin la tine. De asta nu am putut să vin la tine. Dacă tu îmi dai banii să le dau la ăștia înapoi, mâine dimineață sunt la tine, la lucru, cu patru, cinci oameni”, spune Simion într-un mesaj audio trimis lui Marian Cocolea.

,,Ok Marian, Io cred din toată inima că esti om corect și om de cuvânt, am văzut că mi-ai dat banii dinainte, nu se pune problema, am încredere în tine. Eu știu că ești corect, mi-ai pus banii la palmă. Dacă eu fost probleme, au fost, dar ai încredere în mine că se face totul”, a mai spus, într-un mesaj audio, constructorul Simion de la Padeș. În ciuda acestor înregistrări, care dovedesc că a luat banii in avans pe ce nu a prestat, respectivul s-a adresat organelor de cercetare penală.

Control judiciar pentru 60 de zile pentru tânărul afacerist!

,,La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către un bărbat de 38 de ani, din comuna Padeș, cu privire la faptul că a fost agresat fizic, în timp ce se afla pe raza localității Arcani. Din primele cercetări efectuate de polițiștii ajunși la fata locului, s-a stabilit faptul că bărbatul de 38 de ani, din comuna Padeș, în timp ce se afla în comuna Arcani pentru a executa o lucrare la un imobil situat pe raza localității, ar fi fost lovit de către un bărbat de 28 de ani, din comuna Runcu. Ulterior, bărbatul de 28 de ani l-a obligat pe bărbatul de 38 de ani să își asume, în scris, o datorie injustă de 20.000 lei, oprindu-i autoturismul drept garanție. Cauza a fost preluată de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, fiind întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și șantaj. La data de 2 decembrie a.c, în urma probatoriului administrat, față de bărbatul de 28 ani, din comuna Runcu s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, șantaj și conducere a unui vehicul de către o persoană care are suspendat acest drept. La data de 3 decembrie a.c, bănuitul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu –Jiu, față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis IPJ Gorj, la cererea Gorjeanul. Dosarul rămâne în cercetarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, procurorul de caz fiind același care a clasat dosarul de consum de droguri al tatălui lui Marian Cocolea, după rezultatul negativ venit de la Institutul Mina Minovici. Marian Cocolea așteaptă să i se facă și lui dreptate în acest dosar ca și în altul legat de un consum similar de droguri.

