VIDEO: Oamenii din Stănești vor să scape de conducerea abuzivă a Obștei Curpen – Vaidei. Scandal încheiat cu venirea poliției – Președintele asociației a fugit acasă cu registrul (I)

* Arhiva, dispărută

* Adunări fără înștiințarea oamenilor

* Actuala conducere, acuzată că înșeală membrii asociației

La Obștea Curpen–Vaidei sunt probleme care după cum denunță oamenii din comuna Stănești, țin deja de penal. Duminică, 12 iunie, a avut loc o ședință a Adunării Generale a obștei în cauză care, din primele minute, a debutat cu scandal. Actuala conducere este acuzată de ilegalități și mari abuzuri, o parte dintre oameni cerând ca pe ordinea de zi să fie punctele cu privire la convocarea alegerilor de schimbare a actualilor conducători.

Numai că, până și la întocmirea procesului verbal de ședință au existat neînțelegeri iar după o jumătate de oră au fost aleși cei care să supravegheze întocmirea acestui act. Trecând peste asta, trebuie spus că actualul președinte și secuzii săi nici nu au vrut să audă de o completare a ordinii de zi, cu punctele care vizau chiar alegerile pentru schimbarea lor de la șefia obștei. Într-un vacarm teribil, în care au curs acuzații peste acuzații, președintele obștei, Ștefan Mamară, fost preot în comună, a părăsit sala cu registrul asociației sub braț. Prin urmare, unul dintre membrii obștei a sunat la 112, chemând poliția și acuzând că s-a furat registrul. Echipajul a ajuns la o oră după plecarea fostului preot cu registru cu tot.

,,Numai abuzuri au făcut. Niciodată nu știm când sunt adunările generale, fiindcă nu sunt anunțate, nu există un afișaj la sediul acestei asociații, o clădire care s-a ridicat cu mari semne de întrebare privind această construcție. Nu există arhivă, nimeni nu știe unde este. Obștea funcționează de ani întregi, dar nu e înregistrată la judecătorie. Practic, funcționează ilegal. Nu știm care sunt membrii de conducere, nu suntem anunțați când se schimbă cenzorii. Arhiva ar sta la un membru al asociației. Este vorba despre acte fundamentale care au dispărut. Cum a dispărut și registrul vechi și s-au prezentat acum cu unul nou. De 20 de ani nu am primit nimic de la această obște. I-am dat în judecată”, a spus unul dintre proprietarii de păduri, Maria Șarapatin. Un alt proprietar a acuzat că i s-au tăiat arborii din pădurea pe care o are în proprietate: ,,Mi-au tăiat arborii. N-am primit nimic de ani de zile. Ce au făcut cu banii? Că de tăiat s-a tăiat. Mie nu-mi vor să recunoască statutul de membru deși am depus actele de moștenitor. Nu-mi mai rămâne decât să-l scot pe tata din pământ ca să le spună că sunt moștenitoare. Numai abuzuri și afaceri au făcut. Ei s-au îmbogățit văzând cu ochii”, a spus Mioara Beuran.

Nu s-au respectat vechile amplasamente

Problemele acestei obști sunt încă de la înființare, după cum spune Maria Șarapatin: ,, Obștea este o asociație înființată în anul 2.000, în baza Legii1/2000, la solicitarea oamenilor prin depunerea unei cereri. ,,Membrii asociației sunt persoanele înscrise în tabelul nominal (anexa 54), validat de către comisia județeană de fond funciar (HCJ nr.3.105/2000) cu suprafețele de teren forestier restituite în baza Legii1/2000, precum și moștenitorilor acestora. Conducerea Obștei nu a respectat prevederile actelor normative din perioada de după 1990, adică obligativitatea înființării în aceeași formă asociativă pe vechile amplasamente. Prin cererea cu numărul 3.385 /2002, solicită retrocedarea întregii suprafețe de teren forestier și gol alpin de pe raza tuturor localităților componente ale comunei Stănești (3.490 ha), în baza Legii 1/2000. Prin aceeași cerere se mai solicită o diferență de 1.500 hectare deoarece nu toți membri obștei au depus cerere. În 2004 s-a eliberat titlu de proprietate cu nr.32, ce cuprinde întreaga surafață de teren forestier și gol alpin (3.490 hectare) la nivelul comunei Stănești, conform cererilor depiuse, și au funcționat mai multe obști cu terenuri distincte până înainte de naționalizare”, a istorisit Maria Șarapatin într-o sesizare menită să fie citită de organele abilitate.

Tabele nereale

Astfel, mai spune aceasta, ,,din cauza nerespectării prevederilor în vigoare, în 2007, prin încheierea cu numărul 15/802 din dosarul cu nr. 3047/318/2007 al Judecătoriei Târgu-Jiu, obștea s-a divizat în obșea Curpen Vaidei și Obștea Plaiul Vălari prin divizare din suprafața totală de 3.490 hectare retrocedată conform titlului de proprietate nr.32/5-05-2004, obșetea CVVP: – suprafețe forestiere conform deciziilor 6 și 7 din 1914, fiecare având atașat tabela de drepturi sunt retrocedate obștei Plaiul Vălari; – suprafețele forestiere conform deciziilor 1,2 și 4 din 1914/ fiecare atașat tabela de drepturi sunt retrocedate OBștei Curpen Vaidei. Deci, cele două obști s-au format, înființat în baza legilor (1/2000; 18/1991; 169/1997), actelor normative (decizii și tabele) din 1914, HCJ nr.3105/2004, la care este atașat tabelul cu membrii validați în 2002 (anexa 54). Nerespectând normele legale în vigoare conducerea obștei Curpen –Vaidei a întocmit un alt tabel, după divizarea obștei CVVP care nu este susținut de niciun document legal dat, semnat de comisia de fond funciar a Primăriei Stănești și comisia județeană de fond funciar, cu interesul vădit de a favoriza anumiți oameni în defavoarea celor validați prin HCJ din mai 2004. Conducerea obștei dă în mod egal câte 5 metri cubi de masă lemnoasă și 1000 RON – ignorând actele normative din 1914 care au stat la baza delimitării perimetrului obștei. Conducerea obștei nu este proprietar de proprietăților străbunicilor noștri, proprietari suntem noi. Toate obștile dau dividende fiecărui membru al asociației în funcție de câte procente au avut predecesorii acestora. Solicit: Statutul Obștei Curpen Vaidei și să fie prezentat raportul de activitate al președintelui și al comisiei de administrației. Noi nu mai știm cine conduce exact această obște”. Maria Șarapatin cere, printre altele un control financiar, deocamdată intern, care să fie executat de comisia de cenzori. Dar despre implicarea unui fost primar al comunei Stănești, membru în conducerea asociației, afaceri cu material lemnos – în principal cu o firmă clientelară, hectare de pădure care au dispărut, precum și date despre grupul care conduce obștea, acuzat că a acaparat asociația, într-o ediție viitoare.

Mihaela C. Horvath