VIDEO: Nou protest la Gureni împotriva carierei de calcar

Zeci de localnici s-au strâns duminică la prânz la Gureni, în comuna Peștișani, în locul în care ar urma să funcționeze din primăvara aceasta o carieră de calcar.

Oamenii sunt nemulțumiți de viitoarea prezență a utilajelor și camioanelor de mare tonaj lângă casele lor și spun că vor face tot ceea ce depinde de ei pentru a opri deschiderea acestei activități. Cei mai mulți sunt convinși că poluarea în zonă va crește foarte mult, iar asta le va schimba complet viețile în rău. Cu o săptămână înainte, ei au mai avut un protest, reușind să întoarcă din drum câteva utilaje, acum numărul lor fiind mult mai mare, semn că și gradul de nemulțumire e în creștere. „Au declarat pârâul Valea Viilor drum comunal și nouă ne-au pus restricție să mai trecem pe aici că intrăm pe proprietatea celui care va exploata aici. Păi noi dincolo avem viile noastre, sunt cireși la care mergem vara să culegem cireșe, pe aici ne-am cărat lemnele, ne-am făcut treburile, cum e posibil așa ceva. Niciodată nu îi vom lăsa pentru că au venit cu utilaje și au secat pârâul ăsta, au băgat buldozerul și au scormonit pietrele ca să îl facă să pară drum, că l-au declarat drum comunal. Dar e drum doar cât să ajungă la carieră, în rest e poteca de o aveam noi înainte pe malul pârâului. În momentul în care vor începe să exploateze pe aici sunt convins că vor face drumul ăsta și mai mare, cât să treacă un camion unul pe lângă altul, asta înseamnă și peste 10 metri lățime. Adică vor distruge dealul, iar apoi se vor întinde și 500 de metri ca să poată să le încarce și tot ce mai au ei nevoie ca să facă pe aici. Eu am lucrat într-o asemenea carieră și știu ce activități presupune. În plus, când vor începe să treacă mașinile pe aici cred că vă dați seama ce zgomot și ce praf va fi. Au mai făcut ei o lucrare mai sus de noi și au trecut camioanele prin sat de mi-au crăpat casa și așa am rămas cu ea. Pe mine nu mai mă păcălesc încă o dată”, a spus unul dintre localnici.

Oamenii au în zonă gospodării și grădini și sunt convinși că după ce va începe activitatea la cariera de calcar ei își vor lua gândul de la legumele și fructele proprii. „Păi cum o să mai punem roșii și castraveți prin grădini dacă vor trece camioanele toată ziua pe la noi pe la poartă? Am mai avut și cutremurele de anul trecut, acum detonări aici la carieră ne mai trebuie. Că ei spun că o să sape cu buldozerul, dar cine îi crede că vor explozii nu au cum să spargă stâncile astea? Cine îi mai crede?”, a întrebat, retoric, o pensionară prezentă și ea la protest.

În mijlocul oamenilor a fost prezent și un consilier local, Aurel Plai, care le-a transmis acestora că este alături de ei, el locuind în zona respectivă. „Inițial, oamenii au crezut că și eu sunt de partea administrației, dar am venit aici alături de ei tocmai pentru ca să îmi exprim opoziția față de deschiderea acestei cariere. În niciun caz nu se va face aici. Cel puțin atâta timp cât oamenii nu sunt de acord nu are cum să fie aici. Noi vom fi împotrivă și vom ieși în stradă ori de câte ori vom vedea utilaje aici. Știm că avem dreptate și de aceea suntem aici. Nu ne opunem unei activități economice, dar nu în zona asta și nu în condițiile în care noi suntem luați de proști. Cel care vrea să deschidă aici poate ajunge la un compromis cu Obștea din zonă, să facă un schimb de terenuri și să exploateze calcar ceva mai în munte, nu aici lângă casele și grădinile noastre, pentru că rezerve de calcar sunt mult mai multe în zonă. Nu e doar o singură locație, cea de aici”, a explicat consilierul local.

Sătenii mai spun și că o parte din terenuri le-ar aparține lor, dar că nu le-au fost restituite la timp de autoritățile locale, ceea ce face ca supărarea lor să fie și mai mare. În arealul unde ar urma să fie exploatarea există și o peșteră în care turiștii nu au acces, dar în care trăiesc lilieci, o specie protejată. Oamenii spun că nu înțeleg cum a fost obținută licența de exploatare, dar primarul Cosmin Pigui, care e în conflict deschis cu protestatarii, transmite că firma care va exploata rezerva de calcar are toate autorizațiile și avizele posibile. Doar că, din cauza opoziției localnicilor, încă nu a început activitatea. „Firma în cauză, aș putea spune, a fost mai catolică decât papa. Are toate avizele posibile obținute, putea să înceapă activitatea de mai mult timp dar a tot așteptat ca lucrurile să se liniștească. Acolo e proprietate privată, poate să facă ce dorește pe terenul său, iar cine încearcă să oprească sau să împiedice activitatea e bine să știe că poate fi motiv pentru deschiderea unui dosar penal. Eu unul am teren acolo, sunt proprietar, dar nu am vândut, iar unii dintre ei fac scandal acum pentru că au cerut pe câteva sute de metri pătrați prețuri ca în centrul Bucureștiului. Acolo sunt câțiva manipulatori și agitatori și de aici toată situația”, a explicat edilul, care deocamdată nu a mers în mijlocul localnicilor pentru a discuta cu ei, așa cum își doresc oamenii.

Gelu Ionescu