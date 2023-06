VIDEO: Masacru la o stână din județul Gorj! Zeci de oi au fost ucise și altele rănite de urși și lupi. ,,E cel mai sângeros atac!”

* Pagubă de 500 de milioane de lei vechi!

Obștea Straja Grivele a rămas fără zeci de oi, după ce vineri seară, animale sălbatice au dat năvală peste ovinele din Valea Vaideilor, comuna Stănești.

,,Imaginile sunt greu de suportat!!! Pentru «iubitorii și ocrotitorii» de urși și lupi. Animalele aparțin Obștei Straja Grivele și au fost atacate vineri noaptea. Cel puțin 20 sunt moarte și 28 mușcate, cu puține șanse de vindecare”, a transmis Ion Măruță, vicepreședintele Obștii Muntele Straja Grivele.

,,Procedura de despăgubire e făcută pentru urși de pluș, nu pentru oameni!”

Ion Măruță mai spune: ,,Am oi moarte mâncate cu totul. Sunt mâncate de urs. A fost ceață și ploaie, ursul a rupt gardul electric! Avem o cabană folosită ca stână. Avem 460 ha de teren, înregistrate la APIA și avem oi la pășune. A intrat de două ori ursul, a rupt gardul electric și le-a împrăștiat. Băieții n-au știut, era ceață total. M-au anunțat vineri noaptea. Sâmbătă, ploua cu găleata, am început căutările și am găsit 19 moarte și 28 rănite. De fapt, ce s-a întâmplat: ursul a atacat, le-a împrăștiat, iar dimineața le-au găsit lupii.

Aveam 840 de oi, încă nu am făcut un inventar. Am refăcut gardul, azi a fost prima zi bună, în care s-a putut lucra. Am putut face reparații.

Am anunțat Primăria Stănești, poliția și administratorul fondului de vânătoare. Nu au fost niciodată atâtea oi moarte. Urșii sunt mai mulți și mult mai agresivi. La 100 de metri, la șapte seara o ursoaică era acolo cu trei pui în drum.

După câte am înțeles, procedura este extreme de grea pentru că eu, în calitate de proprietar, trebuie să aduc animalele moarte, să le vadă comisia. Cum pot să aduc oaia de la urs să le-o arăt lor? Și cum să iau leșurile după câteva zile, de la altitudinea de 1.700 metri, suntem în vârful Straja, acolo unde s-a întâmplat.

Într-o distanță de un km am mai găsit altele moarte. Se face o Comisie la nivel de mai multe instituție. După procedură, eu trebuie să vin cu leșurile…după cinci zile, Vă dați seama că e în putrefacție ce a mai rămas din ele. O să cumpărăm alte oi să completăm efectivul. România este sanctuarul urșilor agresivi protejați prin lege.

Ciobanii pleacă fiindcă le e frică să mai rămână. Un câine a fost atacat, ce să vă mai spun? Am generator de curent, proiectoare, gard cu curent, din păcate statul nu ne ajută cu nimic. Suntem dați la urși de vii! Nu te poți duce cu pușcă, cu nimic. Am o împrejmuire de trei hectare. Nu cred că sunt șacali, nu ajung la altitudinea aia. Șacalii sunt în zona de câmpie. Aici sunt urși și lupi. Am mai avut probleme, dar niciodată la nivelul ăsta. Băieții, ciobanii sunt descurajați, iar eu sunt într–o situație extrem de grea. Astăzi a plecat unul dintre ei și eu nu am argumente…Autoritățile, primarul sunt ce bună credință, dar eu nu știu cum să-mi mai apar proprietatea. Procedura de despăgubire nu e pentru oameni. Este pentru urși de pluș! Rămân cu paguba de 500 de milioane de lei…”, a mai spus cu disperare Ion Măruță.

Mihaela C. Horvath