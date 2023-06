VIDEO: Inundații puternice la Crușeț, Turburea și Săulești!

Noi viituri s-au produs în zona de sud a județului, sate întregi din Crușeț, Turburea, Săulești, Aninoasa și chiar Țânțăreni fiind acoperite pentru câteva ore de ape care au ajuns și la o jumătate de metru pe drumurile din aceste localități. Oamenii spun că a plouat într-o oră cât n-au văzut vreodată și că, în scurt timp, apele le-au intrat în curți, și chiar case, de peste tot. Rețelele de socializare s-au umplut repede cu imaginile apocaliptice, în care oameni speriați vorbeau despre potopul abătut asupra lor.

La Turburea, inclusiv casa familiei campioanei olimpice Constantina Diță Tomescu a fost inundată, deși este o casă mare, cu etaj. Parterul a avut 25 cm de apă, iar beciul înalt de 2,5 metri a fost plin de apă. „Eu sunt Ani Diță și stau aici împreună cu Petre și suntem frații Constantinei. Ea este în America de ceva vreme și i-am dat telefon și i-am spus ce se întâmplă. I-am spus să nu se îngrijoreze pentru că noi suntem bine, iar unde a stricat apa vom încerca să reparăm. Am scos ce am putut de prin casă, de la parter, dar tot sunt stricăciuni. La garaj ajunsese apa până la pragul mașinii, dar nu a intrat în ea. Toată apa asta vine de pe dealuri, iar la noi, pe la câteva sute de metri, oamenii aruncă tot felul de gunoaie și acolo se colmatează un șanț, iar acum se văd efectele”, a spus sora campioanei olimpice.

Sâmbătă noaptea, la câteva ore de la producerea prăpădului, apa încă băltea în curțile oamenilor și în beciuri. La un service auto angajații au avut apă de un metru și jumătate, clădirea fiind sub nivelul șoselei. „Atât de mare a fost că nu am văzut decât apă peste tot. Am deschis ușa dintr-o parte și din cealaltă ca să se scurgă cât mai repede. Ne-am urcat pe masa de biliard ca să nu ne ia cu totul. A fost ceva șocant. Să vezi cum vine apa peste gardul de un metru și jumătate e greu de povestit. Apa a intrat în service și a inundat chiar mașina patronului, iar un compresor mare, greu de tot, pe care noi, patru bărbați, nu am reușit să-l clintim din loc, apa l-a mutat și l-a plimbat prin service cum a vrut ea. A făcut dezastru aici, a intrat peste tot. A distrus vestiare, scule, echipamente, e rău de tot”, a spus un angajat al serviceului auto.

Apa a inundat și curtea bisericii din Poiana, dar și sala unde oamenii vin și fac pomenile. Primarul Ion Bârcă și-a găsit cu greu cuvintele, deși el, de regulă, nu are astfel de probleme de comunicare. „Am 59 de ani, credeam că am văzut destule la viața mea, dar așa ceva nu am văzut vreodată. Efectiv toată comuna era sub apă. Unde mergeai, unde te uitai, era numai apă. Drumurile erau sub apă, nu era nimic altceva pe niciunde decât apă. Nu am crezut că o să văd așa ceva la noi în Turburea. Vom face un bilanț al oamenilor și vom cere ajutor de la autoritățile centrale în speranța că se vor găsi fonduri”, a spus edilul.

Și primarul din Săulești era șocat și epuizat de cele întâmplate sâmbătă. Constantin Drăghici era consternat sâmbătă seara, când a văzut atâta apă în localitate. „Sunt de 23 de ani în funcție, dar niciodată nu am crezut că e posibil așa ceva și că ne-am putea confrunta într-o zi cu un astfel de potop. Sunt două drumuri județene sub ape, dar ape mari, nu băltoace. A venit de peste tot și a inundat tot ce a întâlnit în cale – case, curți, grădini. De azi dimineață intervenim pe teren, că au fost două reprize de ploaie, și nu mai știm unde să ne împărțim. Am apelat la cei de la ISU Gorj că nu mai puteam cu oamenii pe care îi am în subordine. N-am văzut așa ceva vreodată”, a spus și edilul din Săulești. Iar oamenii nici nu au mai putut să îl acuze că „nu face nimic” pentru a rezolva problema. „Ce să facă și domnul primar? La cât puhoi de ape este. Poate trebuiau decolmatate niște șanțuri, dar la cât a plouat și cum e apa pe drum sau în curți, ce să mai zici? La mine e apa în camerele mai joase și în beci. Casa o am cu temelia un pic la un metru înălțime și a scăpat, dar în rest totul e sub ape. De trei ore sunt pompierii aici cu motopompele și cred că nici la noapte nu or să termine”, a spus unul dintre săteni.

