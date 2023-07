VIDEO: Încă un cămin de bătrâni închis în Gorj! Funcționa Ilegal!

Nu mai puțin de 27 de vârstnici au fost evacuați, ieri, dintr-un cămin în care stăteau de mai bine de un an, dar care funcționa fără vreo autorizație, lucru descoperit de abia acum de către autorități. Căminul a fost amenajat pe strada Șișești, la o construcție închiriată de la un proprietar care este polițist. Interesant este că de existența acestui centru au aflat fix polițiștii, ei fiind cei care au dat alerta.

La fața locului au sosit reprezentanții mai multor instituții, în frunte cu prefectul Iulian Popescu, dar și mai multe ambulanțe SMURD care i-au preluat pe cei cazați aici. Oamenii au fost luați apoi acasă de către rude sau au fost duși la diverse spitale din județ pentru a fi evaluați medical. Șeful DSP Gorj, Narcis Stoian, a fost printre primii oficiali care au intrat în clădirea ajunsă acum în vizorul autorităților.

„Am aflat azi în jurul orei 12.00 de existența acestei case în care sunt 27 de beneficiari, unii dintre ei imobilizați la pat. Condiții sunt cât de cât, dar mi se pare inuman să îi bagi pe oamenii aceștia într-un imobil cu puține grupuri sanitare, sunt unii care stau la mansardă, iar acolo, pe canicula asta, e insuportabil de stat acolo. Cum am ajuns la mansardă cu domnul doctor care m-a însoțit pentru o primă evaluare era un pacient care ne-a cerut aer.

Accesul acolo se face pe o scară pe care de abia am putut urca eu cu domnul doctor. Nici nu îmi dau seama cum i-au putut urca pe oameni acolo la mansardă pentru că cei imobilizați la pat pe acea scară nu pot fi urcați decât pe brațe. Mâncarea era adusă de la celelalte două centre, iar ca personal am identificat două doamne care probabil sunt infirmiere. Nu avem încă toate informațiile, dar le vom afla pe parcursul zilei”, a menționat șeful DSP Gorj. După ce au fost sunate de către autorități, rudele bătrânilor au început să vină la cămin pentru a vedea ce se întâmplă. Nu a prea fost nimeni nemulțumit de condițiile în care își duceau traiul vârstnicii, iar unele rude chiar le-au reproșat autorităților că s-au grăbit cu evacuarea. La fața locului a venit și Maria Roșu, o fostă angajată a Casei de Pensii Gorj, cea care de mai mulți ani administrează astfel de imobile în Târgu Jiu.

Foarte deschisă în discuțiile cu jurnaliștii, aceasta a menționat că nu face genul acesta de afacere pentru profit, rudele bătrânilor declarând și ele că au ales căminele sale întrucât au tarifele cele mai mici de pe piață, iar condițiile sunt apreciate ca foarte bune. „Documentele noastre erau în derulare, s-au mișcat greu și arhitecta și alții. Avem totul pentru ISU, urma la Inspecția în Construcții să își ia un aviz și să le depun mai departe la DSP și mai departe. Am pus tablou cu senzori pentru detecție de fum, cu toate eram în derulare. Toți cei de aici vor fi preluați de aparținători. Noi avem și alte centre, două, de care ne ocupăm și au condiții foarte bune. Cel de aici nu e autorizat pentru că la autorizarea lui lucrăm de mult timp. Condiții sunt, asta e sigur. Sunt persoane care au și accidente vasculare și sunt imobilizate, cu toți avem contracte încheiate. La căminul de pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu , clădirea nu are scară de evacuare. Noi toate spațiile le avem închiriate. La cererea ISU a trebuit să eliberăm etajul II, în lipsa acestei scări, și a trebuit să găsim această formulă pentru că sunt mulți oameni care au copii la lucru în străinătate și nu au cine să îi lase aici. Acțiunea de acum a autorităților nu mă miră pentru că, într-un alt context nu ar fi întrebat nimeni nimic, așa cum a fost și până acum.

Controalele sunt bine venite. Noi am avut verificări la celelalte două centre și acolo nu au fost probleme. Nu am anunțat că avem un centru și aici pentru că am tot sperat că se rezolvă partea de dosar pentru autorizare. Am tot sperat că se mișcă proiectantul cu arhitectul și cu detecțiile de fum. I-am și chemat să vadă în ce situație m-au pus aici”, a menționat Maria Roșu, soțul său fiind după Revoluție primar și viceprimar timp de 4 mandate la Bălănești.

Ce s-a întâmplat cu bătrânii de la centrul neautorizat din Târgu-Jiu!

Toți cei 27 de beneficiari ai centrului de bătrâni identificat ca funcționând fără îndeplinirea condițiilor legale, au fost relocați, arată Prefectura Gorj într-un comunicat.

Astfel:

– 7 au fost preluați de aparținători;

– 7 au fost relocați la Centrul de bătrâni Preajba;

– 13 au fost transportați la spital (4 Spitalul din Tg-Jiu, 7 Spitalul din Novaci, 1 Spitalul din Rovinari, 1 Spitalul din Tg-Cărbunești).

Pentru persoanele transportate la spital sau la Centrul de bătrâni Preajba, ISU Gorj a luat legătura cu aparținătorii și, fie s-au prezentat și i-au însoțit pe bătrâni, fie au fost informați despre locația în care au fost transportați bătrânii.