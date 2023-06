VIDEO: Drumul groazei duce spre cătunul Valea Roșie, din comuna Văgiulești! Primarul Pârjol ignoră localnicii care cer ajutor

Comuna Văgiulești este una dintre cele mai înapoiate la capitolul investiții, din tot judetul Gorj. În această localitate, deși este condusă de un primar cu patru mandate și unul de viceprimar, nu s-a făcut mai nimic. Infrastructura rutieră este la pământ, școlile sunt dezastru spre abandon total, nu există dispensare iar Cultura este ca și inexistentă. Grav este că locuitorii sunt pur și simplu abandonați de autoritatea locală care le ignoră toate solicitările dar le încasează, cu generozitate, taxele și impozitele! Acest lucru se întâmplă pentru cele opt gospodării din cătunul Valea Roșie, care aparține de satul Covrigi. Drumul care leagă aceste case cu satul este neasfaltat, iar primarul nu le-a pus nici măcar piatră pentru ca singura legătură cu civilizația a acestor cetățeni să nu fie plină de gropi și de noroi.

În cătunul Valea Roșie locuiesc opt familii. Este și o femeie care locuiește singură, deși este în vârstă de 87 de ani.

Octogenara face drumul de doi kilometri într-un baston și se întoarce pe jos cu plasa plină, sunt și copii care sunt conduși în cizme, în vale, spre microbuzul școlar, sunt și femei care au nevoie să își facă cumpărături dar care, de râul drumului, gătesc cu ce au în gospodărie, înjurând printre dinți autoritatea locală care i-a abandonat complet.

Bărbații din cătun și-au rupt mașinile în gropile căscate în lungul drum spre casă și au mulțumit fiului bătrânei, antreprenor în Motru care, din propriul buzunar, a adus piatră pe drumul care ar fi trebuit reabilitat din bani publici.

La rugămintea localnicilor, am încălțat și noi cizmele de cauciuc și am parcurs împreună cu cetățenii drumul lor spre casă. Gâfâind și poticnindu-ne în gropi, pietre, bălți și noroi, am ajuns, cu chiu cu vai, la ultima casă din cătun.

Nu vă spunem ce a fost la gura noastră… Cert este că am înțeles ce înseamnă să mergi la muncă pe acest drum, sa mergi la școală, ori la cumpărături. Am înțeles și de ce edilul Pârjol ignoră acești cetățeni, plini de omenie, nu e rost de voturi! E simplu, pentru zece voturi nu trebuie sa faci un drum, pentru zece oameni nu merită să renunți la pantofi pentru o pereche de cizme de cauciuc și, de asemenea, doar pentru zece voturi, mai bine abandonezi suflete pentru că salariul e tot ăla și data în care se încasează chenzina nu s-a schimbat.

Localnicii au spus, fără ascunzișuri, problemele cu care se confruntă. În cătun nu urcă ambulanța, pompierii ori mașină de pâine. De altfel, în cătun nu urca nici primarul Pârjol care promite, de patru mandate, dar trece prin apropierea cătunului o dată la patru ani.

Oamenii au cerut ajutorul prefectului de Gorj, Iulian Popescu, iar purtătorul de cuvânt al instituției Iani Gârbaciu, i-a asigurat că problema lor va fi pusă în discuția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și că prefectul, în persoană, va ajunge la ei.

Cetățenii așteaptă ca cineva să facă totuși ceva pentru ei. Cu un utilaj, o mașină de piatră și multa compasiune se poate face ceva. Cu nepăsare nu se face însă nimic…

ANAMARIA STOICA

https://www.youtube.com/shorts/_71UaFVsA2E

https://www.youtube.com/shorts/78g4iihBRVY