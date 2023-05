VIDEO: Două operații, un conflict între soți! Pacienta SJU Târgu-Jiu îi mulțumește doctorului, soțul îl acuză

Elena Arjoca, de 53 de ani, din Godinești este pacientă a Spitalului ,,Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, în secția Chirurgie. Femeia a fost operată a doua oară, în ultima lună, după o încurcătură de mațe. Asta pentru că operația s-a infectat, spune femeia mulțumind doctorului chirurg Vilaia Constantin. Soțul pacientei este însă nemulțumit de situația în care se află soția sa și îl acuză pe doctor că ar face experimente pe femeie.

* Elena Arjoca: ,,Este un doctor de aur!”

* Constantin Arjoca: ,,Medicul face experimente pe soția mea! Să se ia măsuri!”

Soții Arjoca sunt în conflict după ce femeia a revenit pe patul de spital după o operație care s-a deschis.

Soțul, de 61 de ani, acuză medicul că nu și-ar fi făcut datoria și i-a reoperat nevasta. Pacienta îl contrazice și nu are decât vorbe de laudă la adresa celui care, spune aceasta, i-ar fi salvat viața.

Soții s-au contrazis îndelung iar părerea niciunuia nu se schimbă.

,,Îl dau în judecată. Din cauza lui, femeia mea a fost la un pas de moarte. I-a supurat operația. Ei îi este frică, de asta apară medicul. Până acum a fost la reanimare. Azi au dus-o la Chirurgie când am amenințat că aduc presa.

Nu este corect ce se întâmplă. De o lună și o săptămână o plimb de acasă la spital și retur. Am dus-o la Tismana la centrul de permanență și cei de acolo au trimis-o cu salvarea la spital. Ei au văzut că s-a infectat. S-au crucit cei de acolo ce avea soția mea”, a explicat soțul, foarte supărat.

Soția, Elena Arjoca, spune însă contrariul și se învinovățește pentru situația în care a ajuns.

,,Nu este medicul de vină, s-a deschis operația, el m-a salvat. Bine că am scăpat cu viață”, spune, printre alte cuvinte de laudă, pacienta internată la Chirurgie, începând de miercuri.

Soțul declară, în schimb, că nu mai are zi bună, de la Paște, de când soția a fost internată prima dată. De atunci, soții sunt numai pe drumuri căutând medic și trecând pragul spitalului din Târgu-Jiu. Femeia nu lucrează iar soțul muncește la o societate din Rovinari.

