VIDEO: Dănuț Pop, președintele PER: Oprirea energiei pe cărbune este o condamnare a țării la sărăcie!

Aflat la Olimp, unde weekendul trecut s-a organizat un amplu eveniment marca PER, un curs de antreprenoriat pentru oameni de afaceri, membri și simpatizanți ai partidului, liderul formațiunii politice, Dănuț Pop, a avut o opinie vizavi de energia pe cărbune și de punerea în pericol a capacităților de producere a energiei pe bază de lignit din județul nostru. În opinia președintelui PER, politicienii sunt cei vinovați de deciziile proaste care sunt luate la acest capitol, Pop comparând situația din România cu cea din Germania unde energia este produsă în proporție de cincizeci la sută din cărbune.

,,La ora aceasta, Germania produce în proporție de 50% energie pe cărbune dar nouă, României, ni se cere să închidem termocentralele pe cărbune. Este o prostie iar politicienii noștri nu își dau seama că condamnă poporul la sărăcie”, a precizat Dănuț Pop, președintele PER. Nu este singura opinie a liderului de partid, acesta a explicat că Partidul Ecologist Român nu semnifică doar protejarea medicului ci o serie de inițiative importante pentru țară, pornind de la oprirea exodului populației spre țările vecine mult mai dezvoltate, cât și reducerea TVA-ului la produsele ecologice și tradiționale.

,,Suntem un partid care nu a fost la guvernare, suntem un partid cu multe proiecte, care are inițiative importante pentru țară. Vă dau și câteva exemple, interzicerea exporturilor de bușteni și cherestea, reducerea TVA-ului la produsele tradiționale. Acestea sunt câteva dintre proiectele noastre, și mai sunt multe altele care sunt în Parlament iar noi încercăm să le trecem. Vrem o bunăstare pentru români dar nu ne limităm la vorbe ci vrem fapte și ne dorim să găsim soluții pentru această țară, chiar dacă infrastructura este la pământ și neavând infrastructura nici nu poate să se dezvolte. Ne dormim să oprim exodul populației în străinătate este un exod prea mare și vor pleca din ce în ce mai mulți. Chiar și eu mi-am pus problema ce mai caut în țară asta dar am un crez că lucrurile se vor schimba atât în administrația locală cât și în cea centrală”, a completat Pop. Liderul PER a spus franc și faptul că întreprinzătorii privați sunt sub presiunea permanenta a organismelor de control, fie că este vorba despre ANAF ori DNA asta și pentru că, în opinia sa, România este ,,doar o colonie care nu trebuie lăsată să se dezvolte”. Din păcate în România, potrivit liderului PER, trebuie controlat totul, multinaționale sunt protejate, pentru că firmele străine să își ducă afara profitul. ,,Pe noi ne vânează că pe șoareci deoarece politicul nu a ținut niciodată cu propriul popor, a ținut cu cei de afară. Eu nu spun că nu sunt buni investitorii de afară, dar trebuie să avem aceleași drepturi ca și ei, iar pe ei nu îi calcă aceste organisme de control”, a completat liderul PER, menționând că este mulțumit de activitatea organizației de la Gorj, filiala fiind în creștere în ultimul an de zile.

