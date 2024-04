VIDEO: Caravana ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet!”, derulată de cotidianul ,,Gorjeanul”, a poposit la zeci de copii din Bâlteni

Campania intitulată ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet”, derulată și în acest an de cotidianul ,,Gorjeanul” înainte de Sărbătorile Pascale, a început să își culeagă roadele, care au constat în zâmbetele a zeci de micuți pe care i-am vizitat în localitatea Bâlteni.

Prima oprire a caravanei ,,Gorjeanul” a fost în comuna Bâlteni. Marți, 23 aprilie, zeci de copilași din mai multe sate din Bâlteni au fost vizitați de echipa cotidianului nostru. Micuții au primit plase cu jucării și dulciuri. Unii sfioși se ascundeau după părinți, însă după ce și-au primit cadourile, chipurile le-au fost luminate de zâmbete largi. Alții, la vederea echipei ,,Gorjeanul”, imediat au dorit să ne cunoască, să ne îmbrățișeze, iar răsplata noastră a fost fericirea lor.

La Bâlteni, vizitate au fost mai multe familii din satele Peșteana-Jiu, Cocoreni și Bâlteni. Multe dintre acestea supravieţuiesc de la lună la lună doar cu ajutorul social şi alocaţiile de stat pentru cei mici. În drumul nostru pe ulițele satelor am întâlnit familii care au în componență chiar și 6, respectiv 8 copii, dar și familii cu o situație materială precară care au doi sau trei copii. Ne-a impresionat faptul că toți copilașii cărora le-am trecut poarta caselor s-au bucurat nespus la vederea noastră. Bucuroși au fost și părinții copiilor care ne-au declarat că orice ajutor este binevenit, iar mezinii întotdeauna sunt cei mai fericiți atunci când primesc jucării.

Mulțumim echipei Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bâlteni care ne-a sprijinit în identificarea cazurilor familiilor nevoiașe și cu venituri reduse, dar și pentru faptul că ne-au însoțit în teren!

Chiar dacă la Bâlteni a fost prima oprire, în următoarele zile și alte localități din Gorj vor fi vizitate de echipa ,,Gorjeanul”, astfel că, și în acest an, campania ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet” se anunță a fi una de succes! Mulțumim tuturor celor au fost alături de noi și de această dată și au donat jucării! Vă garantăm că donațiile dumneavoastră ajung în această perioadă fix acolo unde este mai mare nevoie, iar zecile de copii pe care i-am întâlnit în localitatea Bâlteni s-au bucurat cu adevărat de darurile primite!

Campania ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet!” are la activ numeroase ediții, iar de-a lungul anilor am reușit ca, înainte de Paște, să poposim în casele a sute de familii din județ, și asta numai pentru a aduce fericire pe chipurile micuților.

Izabella Molnar