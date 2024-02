Victorie importantă pentru naționala de handbal

Naționala de handbal feminin a României s-a impus în fața Croației, într-un meci disputat la ,,TeraPlast Arena” din Bistrița. Partida a contat pentru etapa a 3-a a Grupei 1 de calificare la Campionatul European de anul acesta. Elevele lui Florentin Pera au câștigat cu 26-24 (13-11) și sunt pe primul loc. În primele două meciuri, ,,tricolorele” au câștigat în fața Bosniei (49-17) și Greciei (32-20). În clasament, România are 6 puncte (golaveraj +45), urmată de Croaţia – 4 puncte (+22), Grecia – 2 puncte (-20) și Bosnia – 0 puncte (-47). La Euro 2024 se califică primele două clasate. Locul 1 în grupă va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru turneul final. Ana Ciolan, pivotul de la CSM Târgu Jiu, a debutat pentru prima reprezentativă, contabilizând o eliminare de două minute.

Gazdele au înscris prin: Lorena Ostase – 9, Ștefania Stoica – 5, Sonia Seraficeanu – 3, Cristina Laslo – 2, Andreea Popa – 2, Corina Lupei – 2, Bianca Bazaliu – 1, Mihaela Mihai – 1, Alicia Gogârlă – 1. Daciana Hosu avut 12 intervenții, iar Bianca Curmenț -2.

A fost primul meci fără Cristina Neagu și Crina Pintea, retrase de la națională, iar selecționerul Florentin Pera a apreciat efortul elevelor sale. ,,A ieșit foarte bine. Mă bucur din suflet că aceste minunate fete, jucătoare tinere, au reușit să depășească emoțiile. Le felicit, au jucat cu o maturitate peste așteptări în fața unui adversar valoros și mă bucur că au câștigat încredere. Este o victorie mare, de moral pentru aceste tinere aflate la început de drum. Eu sunt foarte mulțumit. Mi-a plăcut mult dârzenia din faza de apărare, am avut momente extraordinare în care am reușit să închidem culoarele spre poartă. Au fost momente când Croația s-a ținut scai de noi, dar jucătoarele noastre au evoluat fără trac și au arătat că au valoare. Este o victorie frumoasă pentru România, pentru handbalul românesc. Vrem să continuăm pe aceeași linie, am încredere că această echipă are viitor. Mulțumim suporterilor, care ne-au împins de la spate, mulțumim galeriei, tuturor celor care au crezut în noi. Prin această victorie am luat o opțiune aproape decisivă pentru calificare, avem trei victorii din trei, cred că nu se mai poate întâmpla nimic și suntem aproape calificați”, a declarat Pera. ,,Am jucat împotriva unei echipe puternice, care are multe nume noi, dar toate sunt jucătoare valoroase, într-o sală plină unde atmosfera a fost extraordinară. Sunt convins că putem obține nu doar calificarea la Campionatul European, care nu cred că mai poate fi pusă în discuție, ci chiar primul loc în grupă. Putem să ne ridicăm nivelul jocului și să câștigăm duminică acasă împotriva României. Le felicit pe fete pentru determinare, pentru că au luptat până în ultima secundă, chiar și în momentele de criză când România conducea la cinci goluri. Această înfrângere nu este o tragedie, cred că avem o șansă bună să câștigăm cu România la Koprivnica”, a spus selecționerul Croației, Ivica Obrvan. Meciul de pe terenul Croației se joacă duminică, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre