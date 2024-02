Vernisarea Expoziției documentare „Brâncuși în presa interbelică românească”

Luni, 19 februarie 2024, începând cu ora 15:00, cu ocazia celebrării Zilei Naționale Brâncuși, la Muzeul de Artă din Târgu Jiu a avut loc deschiderea oficială a Expoziției documentare „Brâncuși în presa interbelică românească (1923 – 1939)”.

Ziua Națională Brâncuși este sărbătorită din anul 2015, anul acesta împlinindu-se 148 de ani de la nașterea sculptorului care a lăsat posterității o operă impresionantă, de o mare complexitate tematică, lucrările sale numărându-se, în prezent, printre marile creații artistice ale lumii.

Cu toate că se bucura de recunoaștere artistică în lumea întreagă, Constantin Brâncuşi a dus o viață simplă, sursa sa de inspirație fiind, de altfel, chiar elementul popular, folcloric, natural. Lucrările sale au o puternică încărcătură spirituală, provenită din viața satului românesc. Artistul a reușit să îmbine simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene. Brâncuşi a renunțat la elementele secundare prezente până atunci în sculpturi, în favoarea evidențierii esenței lucrurilor.

Asociația culturală Tătărescu, Asociația cultural-istorică Pleniceanu și Organizația Femeilor Antreprenor OFA UGIR Gorj, în parteneriat cu Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, organizează în perioada 19 – 24 Februarie 2024, la Muzeul de Artă din Târgu Jiu, Expoziția documentară „Brâncuși în presa interbelică românească (1923 – 1939)”. Proiectul își propune să aducă în fața publicului personalitatea și opera sculptorului Constantin Brâncuși prin intermediul articolelor publicate în diverse ziare și reviste românești în perioada interbelică (1923 – 1939): „Timpul”, „Patria”, „România”, „Universul literar”, „Cuvântul”, „Adevărul”, „Rampa”, „Vremea” ș.a., au transmis organizatorii expoziției, iar presa românească a relatat în anul 1928 despre procesul intentat de Brâncuși vameșilor din Statele Unite ale Americii!

În cadrul expoziției de la Târgu Jiu este expus și unul din articolele apărute în ziarul „Patria“ de la Cluj, în 1928 unde putem citi titlul: „Scrisoare din Paris. Arta sculptorului Brâncuși judecată de justiția americană“. Este vorba despre celebrul proces prin care Brâncuşi s-a judecat cu statul american, pentru ca lucrările sale să fie recunoscute din punct de vedere artistic, intrând în istorie și schimbând concepția asupra artei moderne. În toamna anului 1926, la Galeria Brummer, una dintre galeriile renumite din New York, urma să aibă loc o expoziție cu lucrările lui Brâncuşi. 20 de opere au ajuns în vamă, însă nu toate au trecut de controlul vameșilor, care au fost siderați de forma lucrărilor. Aceștia au considerat că una dintre lucrări, „Pasăre în spațiu“ nu poate fi încadrată în domeniul artei, ci obiect industrial așa că au taxat-o cu 40% din valoarea ei de vânzare. De atât a fost nevoie pentru a izbucni o întreagă tevatură juridică și mediatică. În martie 1927, Brâncuși a contestat în instanță decizia ofițerilor vamali. La tribunal, procesul a început șapte luni mai târziu, pe 21 octombrie 1927. „Pasărea în spațiu” a fost dusă în sala de judecată și nu le-a trebuit avocaților decât să demonstreze că aceea e o operă de artă, a unui artist consacrat. Constantin Brâncuși era un obișnuit al expozițiilor, avusese patru expoziții personale la New York, așa că nu era o treabă dificilă. Greutatea a fost în a explica de ce este o lucrare artistică, de vreme ce nu se mai văzuse așa ceva până atunci. „Marele sculptor a câștigat procesul. Pentru prima dată arta modernă contribuie la modificarea legislației vechi și este recunoscută juridicește”, notau cei de la „Patria” în 1928.

La ora deschiderii oficiale pe holul mare de la intrarea în muzeu, unde este amplasată expoziția, au fost prezente câteva zeci de târgujieni dornici să afle cât mai multe amănunte despre marele sculptor român, de la a cărei naștere astăzi, 19 februarie 2024, se împlinesc 148 de ani. Pe lângă mica delegație a Filialei Gorj „Tudor Vladimirescu” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” formată din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, col. (rtr.) Vasile Munteanu, prof. Elena Cornoiu și ing. Vasile Ionescu, au fost prezenți oameni politici de la PNL, inclusiv senatorul Ion Iordache și prefectul de Gorj Iulian Popescu, Viorel Caragea și Adrian Tudor, oameni de cultură: Pompiliu Ciolacu, Victor Troacă, artistul fotograf Ionel Scăunașu, Dorin Brozbă, directorul Cornel Șomîcu, poetul Gelu Birău, etc.

Doamna prof. dr. Dorina Cioplea-Văduva, muzeograf de artă, gazda acestei expoziții, în mesajul de deschidere a acesteia, ne-a informat că organizatorii expoziției sunt Asociația culturală Tătărescu și Asociația cultural-istorică Pleniceanu, președinte prof. drd. Andrei Popete Pătrașcu și Organizația Femeilor Antreprenor OFA UGIR Gorj, președinte Marinela Strîmbulescu, în parteneriat cu Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, director Dumitru Hortopan, iar expoziția este deschisă la Muzeul de Artă din Târgu Jiu în perioada 19 – 24 februarie 2024.

În lipsa domnului prof. drd. Andrei Popete Pătrașcu, inițiatorul acestei expoziții, doamna Marinela Strîmbulescu, președinte OFA UGIR Gorj, a prezentat detalii despre expoziție. „Expoziția prezintă un set de 15 articole apărute în presa vremii din perioada interbelică (1923 – 1939), atât despre opera lui Constantin Brâncuși, dar și despre viața acestuia, care a fost iubit de francezi, admirat de germani și cumpărat de americani. El face parte dintre cele mai importante personalități culturale ale României, care au fost cărțile noastre de vizită ce au adus România într-o lumină extraordinară pe plan internațional”, ne-a informat doamna Strîmbulescu. Apoi a precizat „Cercetarea, documentarea și selectarea celor 15 articole prezente la această expoziție, a fost făcută de profesorul drd. Andrei Popete Pătrașcu care, fiind la București, petrece foarte mult timp în arhivele capitalei de unde scoate și prezintă publicului larg o serie de documente importante din istoria culturii românești.”

În încheiere a anunțat că Premiul Național „Restitutio. Brâncuși”, este acordat în acest an criticului de artă Pavel Șușară. „Asociației cultural-istorice Pleniceanu și Asociației culturale Tătărescu li s-a alăturat din acest an și OFA UGIR Gorj în acordarea acestui premiu oferit anual, în cadrul Zilei Naționale Brâncuși, unei personalități din domeniul cultural care prin opera și activitatea sa contribuie la promovarea personalității universale a sculptorului gorjean. Anul acesta, pentru anul 2023, Premiul Național „Restitutio. Brâncuși”, este acordat criticului de artă Pavel Șușară, căruia îi va fi înmânat pe 11 aprilie 2024”, a precizat președinta OFA UGIR Gorj, mulțumind pentru prezență domnului Ionel Scăunașu, artist fotograf din Târgu Jiu, unul dintre cei care au primit acest premiu, dar și celorlalți participanți.

Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai distinși sculptori români și unul dintre cei mai importanți artiști moderni din lume. Există multe manifestări și evenimente dedicate operei sale, care își propun să promoveze și să celebreze contribuția sa la arta universală. Închei cu versurile lui Mircea M. Pop din poezia „Omagiu”: „Constantin Brâncuşi n-a murit/ Constantin Brâncuşi trăiește/ l-am văzut șezând gânditor la o masă/ la care toți sorbeau tăcerea/ și o simțeau în oase și sânge/ cum îi inundă vie,/ l-am văzut lângă o poartă/oltenească cu doi tineri ce se sărutau,/ contopind în sărutul lor cast și cald/ toată dragostea lumii,/ urcând l-am întâlnit pe o coloană/ a recunoștinței sau a aspirației/ în susul sus, spre cer/ sau poate/ dincolo de cer”.

Gigi Bușe