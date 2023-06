Vasilică, scos ,,țap ispășitor” pentru plecarea lui Janeiro. Gorjeanul a fost apărat de un fost coleg

FC U Craiova a rămas fără antrenor după doar 18 zile. Joao Janeiro a condus doar câteva antrenamente înainte să plece din Bănie, iar decizia portughezului a lăsat loc de speculații.

Deși clubul a comunicat, oficial, că problemele personale l-au împiedicat pe Janeiro să continue în România, informație confirmată de portughez, țap ispășitor a fost găsit un gorjean: Dan Vasilică. Unul dintre cei mai vechi oameni din club a intrat în colimatorul presei centrale, care ,,pe surse” a scos în evidență un posibil conflict între preparatorul fizic și antrenor. Dan Vasilică a ținut să infirme zvonurile inclusiv pe rețelele de socializare, dar și pentru Gazeta Sporturilor. ,,Nu e adevărat, nu am avut nicio discuție contradictorie cu Joao Janeiro. Am făcut doar trei antrenamente de acomodare, n-am intrat în detalii de pregătire fizică. Chiar m-a bucurat când a venit. Îmi pare rău de situație, sunt dezamăgit. Nu am cum să discut în contradictoriu cu antrenorul principal. Cum să contest eu, un subaltern, deciziile antrenorului principal? Joao Janeiro a venit la antrenamentul de dimineața și și-a luat la revedere de la noi”, a declarat Vasilică. Mircea Bornescu, fost portar și conducător la echipa lui Mititelu, i-a ținut partea gorjeanului, declarând că este un profesionist adevărat și un om flexibil. „Am văzut că toată lumea a dat în preparatorul fizic, în Dan Vasilică, toți spun că el ar fi fost de vină. Eu îl cunosc foarte bine pe Dan Vasilică. Am lucrat foarte bine cu el și cu Eugen Trică (n.r. – antrenorul echipei când Bornescu era oficial în Bănie). Nu cred că el e motivul plecării lui Janeiro, s-a exagerat un pic și s-a căutat un țap ispășitor. Este un om apreciat de Mititelu, și pe bună dreptate. Este un preparator fizic foarte bun, un profesionist. N-am avut nici cea mai mică problemă cu el, am colaborat chiar foarte bine. I-am explicat că deciziile antrenorului sunt doar ale lui, pentru că antrenorul răspunde de rezultate, și a înțeles. Este un profesionist desăvârșit”, a declarat Bornescu la GSP Live. ,,Nu pot să vorbesc prea multe, nu e o chestiune care să depindă de noi. Au apărut tot felul de tâmpenii, că s-a certat cu preparatorul, că nu știu ce i-am impus eu. E o chestiune care nu a depins de noi. Problemele lui personale au dus la întreruperea contractului, a trebuit să plece urgent. Nu pot să spun mai multe, pentru că nu am permisiunea lui. Cu el nu s-a întâmplat nimic, dar nu vreau să vorbesc mai multe. Îmi pare rău că au apărut diversiuni și informații care nu au legătură cu realitatea”, a spus finanțatorul Adrian Mititelu. Până la numirea unui nou tehnician, de echipă se vor ocupa Florin Drăgan și Dan Vasilică.

Cătălin Pasăre