Vasilică ar putea pleca de la FCU: Va primi oferte foarte mari

Gorjeanul Dan Vasilică ar putea părăsi echipa FCU Craiova după patru ani. Preparatorul fizic este foarte apreciat de către Adrian Mititelu, dar finanțatorul trupei doljene susține că cel dintâi este dorit la alte formații. În plus, Vasilică a fost deranjat după ce s-a speculat că este ,,informatorul” patronului din vestiar și ar fi făcut mai mulți antrenori să plece, lucru pe care l-a negat, recent, în presa centrală.„Vasilică mai are câteva luni de contract și nu știu dacă mai pot să-l țin, pentru că are foarte multe oferte. Vor vedea suporterii cine e Vasilică peste câteva luni, când va lucra la alt club. Sunt convins că atunci când va rămâne liber, va primi oferte foarte, foarte mari, pentru că e cel mai bun meseriaș din domeniu. Pe el îl judecă Peluza Sud, ‘Gogoașă’ îi analizează munca și îl etichetează. În schimb, Marius Croitoru era zeu pentru ei. Sunt consternat de jignirile aduse lui Dan Vasilică. Ca să vedeți cum e viața… Marius Croitoru a fost ridicat în slăvi, aplaudat și iubit de peluză, dar el a avut echipa pe mână, el a administrat-o. Și totuși, vedeți, că după două săptămâni de antrenament cu Vasilică, echipa începe să-și revină. Iar cel care a contribuit la revenirea echipei este înjurat, jignit!”, a spus Mititelu după meciul dintre FCU Craiova și Farul, pierdut de olteni cu 1-2. ,,Patronul Adrian Mititelu poate să spună de ce are încredere în mine, în calitățile mele de preparator. Eu cred că vorbim pe rezultate. Am promovat la pas din Liga 3, apoi promovare succesivă din Liga 2 în Liga 1, cred că am contribuit și eu cumva. Acum încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Nu vreau să mă laud eu, dar dacă eu nu mă laud, văd că mă critică alții. Nu țin cu dinții de post. Dacă viitorul antrenor spune că vine cu staff-ul lui și nu dorește să colaboreze cu mine îi strâng mâna și îl felicit. Pe Băsescu dacă l-au etichetat ca informator au venit cu niște bilețele, cu niște dosare, cu ceva concret. Și instanța a hotărât că a fost informator. Despre mine, doar bârfe. Contractul meu se termină curând, nu mai am mult. Să nu-și facă probleme cei care mă vorbesc”, a declarat Vasilică în Gazeta Sporturilor. Până să ajungă la FCU, Dan Vasilică a mai activat ca preparator fizic la Csikszereda și la FC Argeș.

Cătălin Pasăre