Vasile Certezanu, un vis împlinit!

Poetul gorjean Vasile Certezanu, și-a împlinit un vis, reușind să editeze primul său volum de poezie intitulat „Frumusețile și durerile unei vieți” pe care-l va prezenta publicului doritor de poezie, în data de 21 februarie 2024, începând cu ora 12 la Biblioteca Județeană „Christian Tell“ din Târgu Jiu.

Vasile Certezanu, agentul de securitate și intervenție de la Biblioteca Județeană „Christian Tell“ din Târgu Jiu, este pasionat de poezie, compunând cu talent și har foarte multe poezii pe care le-a făcut publice pe pagina sa de socializare. Unele dintre ele au și fost publicate în Cotidianul “Gorjeanul”. Visul său a fost să le publice și într-un volum de poezie. Și, în sfârșit, a reușit să grupeze o parte dintre ele în primul său volum de versuri intitulat „Frumusețile și durerile unei vieți” editat de „Universul Imaginii” la începutul acestui an. „Dragii mei prieteni, visul a devenit realitate! Vă anunț cu bucurie că volumul meu de versuri a văzut lumina tiparului. Fără voi, fără mesajele voastre de încurajare, acest lucru nu ar fi fost posibil! Vă aștept cu emoție la mansardă, la Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, în data de 21 februarie 2024, ora 12, să îi facem o primire cuvenită în lumea literară! Vă mulțumesc și vă aștept cu mult drag!”, este invitația lansată de autor.

Vasile Certezanu s-a născut la 10 septembrie 1960, în comuna Ciuperceni, județul Gorj, și de peste treisprezece ani lucrează ca agent de securitate și intervenție la cea mai mare și valoroasă bibliotecă din județul Gorj, unde a fost implicat în viața culturală a acesteia, participând la multe lansări de carte și alte evenimente culturale organizate sau desfășurate în această instituție foarte bine cunoscută de gorjeni. Din adolescență a descoperit pasiunea pentru arte, mai ales sculptura și poezia. „Din adolescență mi-am descoperit pasiunea pentru arte, mai ales sculptura și poezia dar, după cum știm, valurile vieții ne împing spre maluri neștiute până când ajungem la limanul în care ne-am dorit. Iubesc natura locurilor noastre, tradițiile și datinile strămoșești. Îmi iubesc familia, prietenii și patria și, într-o zi, acum vreo doi ani, m-am hotărât să aștern pe hârtie, în versuri, sentimentele mele legate de toate acestea. Nu am scris cu gândul de a fi publicate. Am scris ca să las mărturie despre ceea ce-am trăit și trăiesc. Am scris uneori ca să trag un semnal de alarmă despre ceea ce cred că se întâmplă greșit în țara noastră. Am avut un mare noroc, în ideea că oamenii din jurul meu m-au încurajat, pentru că au văzut că ceea ce spun este din sufletul meu, din trăirile și sentimentele mele. În poeziile mele se pot regăsii cei din generația mea, cei crescuți la țară și mai ales cei de pe meleagurile natale. Sper ca și noile generații să tragă un folos din rândurile așternute de mine, pentru că eu cred că ce este scris cu dragoste nu merită să piară. Din comentariile poeziilor pe care le-am postat pe pagina mea de socializare, am văzut că mi-am făcut o mulțime de prieteni, cărora le mulțumesc din suflet, oameni pe care nu i-am cunoscut până acum și care au rezonat cu mesajul din versurile mele. Ei au fost vântul care suflă în pânzele corabiei mele, ei au fost înduioșați, au râs și au plâns citindu-le, amintindu-și de copilăria lor, de experiențe asemănătoare, de părinți și de frați, dar și de prieteni. Mulți se vor mira de ce am încercat să folosesc acele regionalisme dragi nouă, celor din zona Gorjului, pentru că e posibil să se piardă și e păcat de ele, deoarece fac parte din moștenirea noastră genetică. Mă bucură foarte mult că prietenii și admiratorii mei mi-au sugerat, chiar de la primele poezii postate pe Facebook, să le public și prin carte. Poate o voi face. Și vă asigur că aceasta va fi autobiografia mea”, îmi spunea, acum un an, domnul Vasile Certezanu. Și iată că visul său a devenit realitate. Felicitări și cât mai multe publicații editoriale!

Gigi Bușe