Valentin Sanfira a făcut astăzi mărturii emoționante, după accidentul suferit în Italia

Interpretul gorjean de muzică populară Valentin Sanfira a făcut astăzi confesiuni tulburătoare cu privire la accidentul suferit luna trecută, în Italia. Declarațiile sale cu privire la accidentul de scuter care l-a băgat în spital și în urma căruia a suferit o intervenție chirurgicală la unul dintre picioare, au fost făcute în emisiunea lui Cătălin Măruță, un alt gorjean celebru, prezentator la un post TV național.

„Eu am venit pe drumul meu cu prioritate și un domn cu o dubă neagră a tăiat curba. Pe partea mea dreaptă erau mașini parcate neregulamentar, jumătate din stradă era ocupată de mașini parcate. În momentul în care el a tăiat curba, eu m-am ferit, un pic am tras de scuter și m-am agățat de o oglindă de la mașinile parcate. În momentul ăla, m-a aruncat pe stradă, am căzut direct cu capul pe asfalt. Dacă nu aveam cască, muream pe loc. (…) Am căzut cu șoldul pe asfalt și scuterul mi-a căzut exact pe picior și s-a frânt femurul. Capul femural s-a rupt pe loc. (…) M-au ținut aproape patru zile cu durere în spital și nu voiau să mă opereze. Ziceau că ei operează în funcție de urgențe și că la mine nu este o urgență și că pot să stau așa. Stăteam cu piciorul rupt, Codruța (n.r. soția artistului) plângea pe holurile spitalului”, a povestit Valentin Sanfira, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

În urma unei operații ce a costat 10.000 de euro și după două săptămâni de spitalizare, artistul s-a putut întoarce acasă, în România, unde a urmat mai multe sesiuni de fizioterapie.