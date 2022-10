Unul dintre cei cinci mascați de la SAS, sacrificat! Polițistul, lăsat singur după gratii

* Justiția e oarbă sau indică, cu ochii închiși, vinovați, fără judecată

* Sentințe diferite de la același judecător, în ultimele patru luni

* Diferențe crase între inculpați făcute de judecători

* Autorecuzare șoc într-un dosar ce privea măsurile preventive ale mascaților de la SAS

* Judecătorul se pronunță diferit doar în cazul Buligan

* Familia Buligan cere verificări Ministerului Public și contestarea măsurii arestului preventiv!

Nu mai este un secret că Buligan Ionuț Alin este singurul dintre cei cinci mascați de la SAS care a rămas după gratii, în urma deciziei șocante de joi a Curții de Apel Craiova. De altfel, instanța din Banie a admis, după un joc interesant, contestația privind arestul la domiciliu doar pentru acest inculpat. Situația pare ieșită din comun și nu se înțelege de ce doar unul dintre cei cinci devine astfel țap ispășitor, în fața opiniei publice, într-o cauză care nu relevă că unul sau altul dintre cei implicați ar fi mai vinovat decât celălalt. Mai mult, instanțe subliniază în toate încheierile anterioare că respectă egalitatea de tratament juridic în cazul celor cinci, fără discriminări. Teoria este însă una și practica este alta. Dovadă că, de joi, doar Buligan a rămas după gratii la Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova.

Cei patru mascații de la SAS au petrecut patru luni în arest preventiv, fiind mutați, la jumătatea perioadei, din arestul IPJ Gorj în Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova.

Pe timpul detenției, măsurii de arest preventiv, cei patru au stat împreună, deși ar fi trebuit să stea separați, nu au fost implicați în niciun fel de altercații și chiar au indurat cu stoicism orice răutăți venite atât din partea deținuților cât și a personalului închisorii.

În ciuda acestui lucru pozitiv, instanțele de judecată au încercat să facă un adevărat separatism între inculpați, ducând chiar la discriminare, și asta nu în timpul judecării propriu zise a dosarului penal ci în timpul analizării măsurilor preventive.

Tribunalul Gorj: trei încercări de reținere a lui Buligan, o singură aprobare

Spunem acest lucru deoarece toate cele patru dosare de verificare a măsurilor preventive pentru mascații SAS au trecut prin decizia unui singur judecător de la Tribunalul Gorj. Asta, în ultimele patru luni petrecute de respectivii după gratii.

Este vorba despre magistratul Preda Elena Raluca, judecătorul care demonstrează că dă sentințe diferite doar pentru Buligan, fără a explica în clar de ce face aceste diferențieri între cei patru inculpați.

Practic, judecătorul decide, de trei ori, ca Buligan să rămână după gratii încă 30 de zile, în timp ce la restul de trei le-a dat de patru ori arest la domiciliu.

Interesant este că la termenul de luni, 26 septembrie, după ce familia încearcă o strămutare a dosarului, judecătoarea, cu familia in Novaci, dă, pentru prima dată în ultimele patru luni, arest la domiciliu și pentru Buligan.

Surpriza apare însă la Curtea de Apel Craiova. Aici, instanța face inversul a ceea ce a susținut în ultimele trei luni. Mai mult, una dintre cele două judecătoare de la CA Craiova s-a abținut în a se pronunța în cazul mascaților de la Gorj.

Încercarea de autorecuzare a fost respinsă iar drept urmare, în sală, această a dat admitere a contestației Parchetului Gorj pentru Buligan și respingere pentru cei trei.

Ministerul Public trebuie să se autosesizeze: Ce a făcut Buligan de nu merită arest la domiciliu?!

Deși sentința este definitivă, iar Buligan este obligat să mai stea încă 30 de zile în arest preventiv, în timp ce colegii săi sunt acasă, familia acestuia nu renunță la a cere dreptate și pentru acest polițist. Interesant este că la un moment dat, în baza acestor diferențieri crase, instanța de fond ia în considerare că un alt polițist SAS are un copil mic acasă și că micuțul are nevoie de tată nu și în cazul lui Buligan.

Copilul lui, de un an și jumătate, nu are nevoie de părinte, instanța nedând importantă acestui aspect doar pentru Buligan.

De asemenea, pare incredibil că cinci polițiști acuzați de aceleași fapte au primit măsuri preventive atât de diferite.

Unul este sub control judiciar, adică șeful de grupă, trei sunt în arest la domiciliu și unul singur este după gratii în arest preventiv

Felul în care au reacționat instanțele în acest dosar, indică foarte clar că se încearcă învinovățirea injustă doar a unuia dintre participanții de la evenimentele de la Novaci, în speță a lui Ionuț Buligan, lucru care s-a încercat încă de la prima înfățișare a părților în fața judecătorului.

De altfel, încercarea colegilor lui Buligan de a se coaliza și de a-l indica pe acesta vinovat de agresarea bărbatului din Novaci este concludentă încă de la prima înfățișare a mascaților in fața instanței.

Caz unic de autorecuzare

Faptul că un judecător se autorecuză pe măsuri preventive este, de asemenea, nu doar suspect ci o premieră la o instanță de judecată. Sunt nenumărate întrebări în această cauză, mai ales că se încearcă disculparea colegilor lui Ionuț și învinovățirea lui până când instanța de judecată va lua în discuție dosarul penal care îi privește pe mascații de la SAS. Considerăm oportun ca Ministerul Public să se autosesizeze și să ia în considerare că în cazul Buligan este estimata o încălcare a egalității de tratament juridic între părți. Mai mult se poate verifica și faptul că în speță intervine discriminarea pe care o proclamă instanță drept un lucru care nu ar trebui să își găsească loc în acest dosar.

ANAMARIA STOICA